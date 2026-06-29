Дефицит квалифицированных рабочих заставляет работодателей искать новые способы ускорить наем. Восточная горнорудная компания (ВГК) первой внедрила собственного ИИ-агента, который практически без участия человека проводит весь цикл подбора сотрудников, начиная с поиска кандидатов и завершая подготовкой оффера для нового сотрудника. В компании подсчитали, что рекрутеру остается потратить на вакансию менее пяти минут.

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Пока ИИ-агент помогает кадровой службе компании нанимать водителей карьерных самосвалов и бульдозеров. Первый сотрудник — машинист бульдозера — уже прошел весь путь трудоустройства практически без участия рекрутера и приступил к работе.

ИИ-агент, разработанный совместно с компанией «Операционное совершенство» (OES), самостоятельно отбирает подходящих кандидатов из базы резюме, связывается с ними в мессенджерах, проводит первичное интервью, оценивает опыт, инициирует проверку службы безопасности и готовит предложение о работе. В перспективе система сможет самостоятельно направлять кандидатов на медосмотр, оформлять билеты до Сахалина и сопровождать их до выхода на работу.

Зачем нужна автоматизация

В ВГК объясняют внедрение кадровым дефицитом. Опытные водители, сварщики и машинисты сегодня редко находятся в поиске работы дольше нескольких дней, поэтому скорость реакции становится одним из главных факторов успешного найма.

Эту тенденцию подтверждают и данные hh.ru.

«Хорошие рабочие руки сегодня — дефицит. Если упустить момент в первые часы после публикации резюме, есть риск, что выбирать будет уже не из кого. Если первый контакт откладывается более чем на 24 часа, конверсия в выход на работу падает на 50–70%», — говорит директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, автоматизация позволяет практически исключить такие задержки: бот может круглосуточно проводить интервью и сразу давать кандидату обратную связь.

Рабочие готовы к ИИ

Готовясь к запуску системы, ВГК опросила 1063 представителей рабочих и производственных профессий из разных регионов России. Компания не раскрыла подробную структуру выборки и методику исследования.

Исследование показало, что большинство «синих воротничков» не возражают против нового формата общения. 62% готовы пройти собеседование с ботом или ИИ-агентом вместо рекрутера, если это ускорит трудоустройство. Только 12% категорически не согласны на такой формат, а 26% относятся к нему скорее настороженно.

Кроме того, 68% респондентов признались, что хотели бы использовать искусственный интеллект и в собственной работе, если он поможет выполнять рутинные задачи.

В компании отмечают, что на рынке уже существуют решения, автоматизирующие отдельные этапы рекрутинга — например, первичный скрининг или назначение интервью. Однако в ВГК заявили, что в компании неизвестно об аналогичных комплексных решениях в российской угольной отрасли, объединяющих практически весь цикл наема в одном ИИ-агенте. До конца 2026 года компания планирует распространить систему на все рабочие специальности.

Что это значит для бизнеса

Дефицит кадров постепенно меняет не только зарплаты и условия труда, но и сам процесс поиска и трудоустройства сотрудников. Если раньше автоматизация помогала рекрутерам разбирать отклики, то теперь компании начинают передавать ИИ практически весь первичный цикл общения с кандидатами. Для бизнеса это возможность быстрее находить сотрудников на дефицитном рынке, а для соискателей — сократить путь от отклика до оффера.

Впрочем, окончательно заменить человека в подборе персонала такие системы пока не готовы, и решения о трудоустройстве и оформление сотрудников по-прежнему остаются в зоне ответственности работодателя.

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