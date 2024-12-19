Прежде чем достичь успеха в музыкальной карьере, Фаррелл Уильямс, как и тысячи американцев, работал в McDonald’s. Трижды его работа в разных точках заканчивалась увольнением. Но это не помешало сети ресторанов быстрого питания обратиться к рэперу для записи запоминающейся песни для рекламы. Певец поделился с CNBC «ключом» своего успеха.

Изначально песня I’m Lovin’ It была написана немецким рекламным агентством Heye & Partner. Затем Уильямса и его бывшего коллегу по группе Чада Хьюго пригласили для создания новой версии. Именно этот трек стал центральным элементом самой продолжительной рекламной кампании McDonald’s.

Уильямса часто упоминают как человека, который сделал эту песню хитом поп-культуры в 2000-х годах — наряду с Джастином Тимберлейком, который спел этот трек и записал на него клип. По сообщениям, концерт принес Тимберлейку $6 млн.

Уильямс, 13-кратный лауреат премии «Грэмми», объяснил, что его неудачи в McDonald’s в связаны с тем, что он не был заинтересован в этой работе. «Я ленился не просто так, а потому что меня не посещало вдохновение, — сказал он. — Но когда у меня появилось вдохновение, я стал трудоголиком».

Работа, от которой человек не получает удовольствия, может привести к снижению мотивации, уменьшению производительности, ухудшению психического здоровья, стрессу и общему отсутствию удовлетворения от жизни. По словам Эмили Баллестерос, тренера по борьбе с выгоранием, отсутствие вдохновения на работе называется «выгоранием от скуки».

Уильямс устремился к музыкальной мечте после того, как на школьном шоу талантов его и его друга заметил продюсер Тедди Райли. Не всем так везет, но Уильямс считает, что это не должно останавливать людей от поиска путей для занятия любимым делом.

«Подумайте о том, что вы любите делать, причем настолько, что если бы вы могли заниматься этим до конца жизни и не заработать ни копейки, вы бы все равно это делали», — сказал он.

«Допустим, это футбол, но вы не в форме для футбола, или слишком маленького роста, или слишком молоды. Есть ли схожая работа, которую вы могли бы выполнять? Может быть стать тренером или спортивным врачом. Если вы найдете способ делать работу, связанную с тем, что вы любите, вам будет нравиться ходить на нее каждый день, — объясняет Уильямс. — В этом ключ к успеу».

Существует множество правил о том, как достичь высот. Исследование, которое ранее провела команда Университета Ватерлоо, показало, что люди отдают предпочтения более простым и надежным методам. Чем проще причина, тем более она привлекательна для достижения результатов в будущем.