Человеческий разум предпочитает незамысловатые объяснения и проверенные действия. Более 2,8 тыс. участников нового исследования продемонстрировали явную предрасположенность к более простым и надежным методам.

Работа, проведенная командой Университета Ватерлоо, показала, что предпочтение простых объяснений тесно связано с желанием эффективно выполнять задачи. Это отражает то, как люди оценивают действия, отмечает ведущий автор исследования и кандидат наук в области психологии развития Клаудия Зель.

В команду исследователей также вошли профессора психологии развития Ори Фридман и Стефани Денисон. Всего провели семь экспериментов, в которых приняли участие 2,8 тыс. человек. Большинство испытуемых отдает предпочтение простым объяснениям и решениям перед более сложными.

Исследование показало, что людей больше привлекают объяснения, в которых фигурируют распространенные и испытанные причины. Если довод казался редким или ненадежным, он считывался как менее полезный. Другими словами, чем проще причина, тем более привлекательной она была как для понимания события, так и для достижения результатов в будущем.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффективность ценится как при объяснении, так и при достижении целей. Фридман отмечает, что люди очень большое значение придают тому, как можно сделать больше с наименьшими затратами. Такая ориентация на эффективность, по его словам, влияет и на то, как люди воспринимают объяснения и достижения.

Ранее популярный тренер и инструктор Скотт Маутц заявил, что достижение успеха начинается с осознания того, насколько человек уже успешен. Он предлагает ответить на шесть вопросов, на которые успешные люди всегда отвечают «да».