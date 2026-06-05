Министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, как государство планирует поддерживать малые технологические компании, помогать им масштабироваться и выходить на крупных заказчиков. Он выступил в Блогерской студии «VK Видео».

Фото: РИА Новости

По словам главы Минэкономразвития, государство рассматривает малые технологические компании как один из источников гибкости и обновления экономики. Власти заинтересованы не только в появлении новых разработок, но и в том, чтобы такие проекты вырастали в устойчивый бизнес и доходили до рынка.

Решетников напомнил, что понятие малой технологической компании появилось во время пандемии коронавируса, когда государству потребовалось четче очертить границы технологического сектора. Одним из основных критериев стал годовой оборот до 4 млрд руб.

«Мы договорились, что возьмем термин малый и возьмем предел по выручке — 4 млрд. Технологии должны не только появиться, они должны еще немножко окрепнуть. Поэтому 4 млрд — это как раз уже такая востребованная, окрепшая технология, которую дальше можно тиражировать», — отметил Решетников.



Сейчас в реестре малых технологических компаний зарегистрировано около 7 тыс. организаций, а их средний оборот составляет примерно 200 млн руб. Власти рассчитывают, что таких компаний станет больше, а сами они смогут быстрее наращивать выручку и производство.

Как стартапам помогут вырасти

Говоря о финансировании инновационных проектов, Решетников перечислил институты развития, через которые технологические компании могут получить гранты и другую поддержку. Среди них — Фонд содействия инновациям, «Сколково» и специализированные отраслевые структуры, включая РФРИТ.

Отдельно Решетников остановился на механизме «доращивания» технологических компаний. По этой программе государство помогает разработчикам адаптировать и масштабировать продукцию под запросы крупных заказчиков. Такой формат должен помочь небольшим компаниям перейти от ограниченных партий к массовому выпуску.

«Не торопитесь продавать головы»

Отвечая на вопрос о возможной продаже стартапов крупным холдингам, Решетников посоветовал предпринимателям не спешить с выходом из бизнеса и сначала попытаться самостоятельно раскрыть потенциал своих разработок.

По его мнению, создателям технологических проектов стоит дольше бороться за собственные компании. Если бизнес удастся масштабировать, его стоимость в будущем может заметно вырасти.

«Не торопитесь продавать головы и переходить в крупные компании. Все-таки побейтесь за свой бизнес, за свою идею. Чем дольше протянете, тем больше куш на конце», — заявил Максим Решетников.

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