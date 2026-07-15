Доля крупных продуктовых магазинов в российской рознице продолжает сокращаться. Согласно докладу Роспотребнадзора, к концу 2025 года на гипермаркеты и супермаркеты приходился лишь 21% торговых объектов против 37% восемью годами ранее.

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В Роспотребнадзоре связывают эту динамику с изменением покупательских привычек. Вместо крупных закупок на неделю россияне все чаще заходят в небольшие магазины рядом с домом или заказывают продукты через сервисы доставки.

Сдвиг в сторону небольших магазинов заметен и в структуре розничной торговли. За 2025 год число торговых точек малого формата выросло на 15%, тогда как их совокупная площадь сократилась примерно на 1%.

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Ослабление позиций гипермаркетов происходит одновременно с замедлением всего продуктового рынка. По данным Infoline, в первом квартале 2026 года совокупные темпы роста выручки крупнейших российских ретейлеров снизились до 11,8% против 16,9% годом ранее. Аналитики связали замедление с усилившейся ценовой чувствительностью покупателей, ростом конкуренции и дальнейшим перетоком продаж в онлайн.

Торговые сети отвечают на изменения пересмотром стратегии развития. Ретейлеры активнее вкладываются в доставку, оптимизируют крупные магазины и расширяют сети точек «у дома», которые лучше вписываются в новые покупательские привычки.

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