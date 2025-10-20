Союз торговых центров России (СТЦ) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с жалобой на ценовую политику крупных маркетплейсов. По данным «Коммерсанта», участники офлайн-ретейла утверждают, что платформы вынуждают продавцов выставлять товары со скидками до 70%, что приводит к падению продаж и закрытию отдельных магазинов.

Freepik

В обращении СТЦ, подписанном президентом организации Булатом Шакировым, говорится, что ценовая политика маркетплейсов «ставит под угрозу устойчивость розничного рынка». По словам Шакирова, некоторые сети уже фиксируют падение оборотов и вынуждены сокращать торговые площади.

В Ozon заявили, что компания не диктует продавцам ценовую политику и не устанавливает обязательных скидок. «Продавцы самостоятельно выбирают, участвовать ли в промоакциях. По нашим данным, лишь около 2% партнеров отказываются от участия в распродажах», — отметили в пресс-службе Ozon.

В Wildberries также считают, что скидочные программы «выгодны всем участникам рынка» и помогают увеличить общий объем продаж.

ФАС пока не комментировала поступившее обращение. В случае начала проверки ведомство сможет запросить данные у крупнейших онлайн-площадок и торговых сетей.

В начале октября Министерство финансов опубликовало проект поправок к Налоговому кодексу о введении НДС на онлайн-покупки через маркетплейсы. Согласно документу, налог начнут взимать с 2027 года по ставке 5% с поэтапным пятипроцентным повышением до 20% к 2030 году. Новые правила затронут все трансграничные заказы физических лиц, включая посылки дороже беспошлинного лимита в €200.