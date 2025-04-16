Местные органы власти в Китае продают конфискованную криптовалюту, в том числе биткоины, через частные компании в обмен на наличные для пополнения бюджета. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на судебные документы и акты о сделках. В Китае запрещена торговля криптовалютами, поэтому реализация таких активов непрозрачна и противоречит действующему запрету.

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Один из беседовавших с агентством юристов рассказал, что конфискованные криптовалюты стали основным источником дохода для местных бюджетов в некоторых городах.

По словам профессора Чжуннаньского университета экономики и права Чэнь Ши, такие сделки являются «временным решением, которое, строго говоря, не полностью соответствует действующему в Китае запрету на торговлю криптовалютой». Необходим более тщательный надзор, поскольку количество случаев и суммы денег растут, полагает он.

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В Китае растет число уголовных дел, связанных с криптовалютами, отмечает агентство. В 2023 году стоимость конфискованных китайскими властями токенов составила 378 млрд юаней ($52,9 млрд), показав рост на 65% за пять лет. В прошлом году в стране подали в суд более чем на 3 тыс. человек из-за отмывания денег с помощью этого инструмента.

По мнению китайских юристов, властям следует уточнить характеристики криптовалют, создать агентство или систему для управления такими активами и проверять сторонние компании.

В качестве вариантов предлагается продажа криптовалют центральным банком Китая за рубежом либо создание стратегического резерва из конфискованных токенов.