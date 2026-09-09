Ruters и британская телекомпания ITN заключили партнерство, чтобы сделать архив теленовостей за более чем 70 лет удобнее для поиска и лицензирования. Агентство обработает коллекцию с помощью собственной ИИ-технологии и разместит ее на платформе лицензирования Reuters Connect.

Pablo Merchan Montes, Unsplash

В архиве ITN собрано более миллиона видеофрагментов — от королевских свадеб и освобождения Нельсона Манделы до падения Берлинской стены. Продакшен-компании, создатели контента, издатели и цифровые платформы смогут быстрее находить нужные кадры и приобретать лицензии на их использование.

Для обработки архива Reuters задействует собственную ИИ-технологию, встроенную в платформу управления медиаконтентом Imagen. С ее помощью к видео добавят подробные метаданные: текстовые расшифровки, описания сцен и переводы. Это позволит быстрее и точнее искать отдельные эпизоды в массиве исторических записей.

Помимо этого, Reuters оцифрует в собственном центре еще 12 тыс. часов видео ITN. Коллекция пополнит Reuters Connect, где уже собраны многолетний новостной архив самого агентства и материалы более чем 100 других организаций.

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По сути, Reuters использует ИИ не для создания нового контента, а для повторной монетизации уже существующего. Архив, который десятилетиями оставался ценным прежде всего как историческое хранилище, превращают в более удобный коммерческий каталог. ИИ помогает разобрать старые записи, а платформа — продать их современным производителям контента.

С 1 января 2027 года архив ITN можно будет искать с помощью ИИ-инструментов и лицензировать исключительно через Reuters Connect.

Речь идет не о первом выходе архива на рынок. До новой сделки его почти десять лет эксклюзивно распространяла Getty Images. С 2027 года дистрибуция перейдет к Reuters Connect, а ИИ сделает коллекцию удобнее для поиска и повторного использования. Таким образом, бизнес-смысл проекта заключается не в создании нового контента, а в обновлении инфраструктуры и смене канала распространения уже существующего архива.

ITN ведет архив с первого телеэфира в 1955 году и продолжает пополнять его материалами ITV News, Channel 4 News и 5 News. ITN отдельно подчеркивает, что при технологической обработке важно сохранить доверие к архиву и целостность исходных материалов.

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