Финтех-компания Revolut запустила Revolut Research — отдельное подразделение для разработки собственных моделей искусственного интеллекта. Их будут использовать для выявления мошенничества, оценки кредитных рисков, управления внутренними процессами и персонализации финансовых продуктов.

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В центре работы подразделения будет PRAGMA — собственная базовая модель Revolut, разработанная совместно с Nvidia. По данным компании, первые тесты на исторических данных показали, что PRAGMA в 2,3 раза точнее прежних решений выявляла риск дефолта и находила на 65% больше случаев мошенничества. Точность предупреждений о мошенничестве при этом выросла на 17%, а рекомендации финансовых продуктов стали на 41% релевантнее.

Для обучения PRAGMA Revolut использует собственные операционные данные. Компания обслуживает более 80 млн частных клиентов на более чем 40 рынках и рассчитывает, что по мере роста массива данных модель будет точнее выявлять мошенничество, оценивать риски и прогнозировать потребности пользователей. Подразделение также намерено регулярно публиковать научные результаты, выпускать технические фреймворки с открытым исходным кодом и сотрудничать с университетами и технологическими компаниями.

Собственные ИИ-инструменты развивают и другие европейские необанки. Британский Starling в марте запустил ассистента для управления личными финансами, а в августе — его версию для бизнес-клиентов. Нидерландский Bunq еще в декабре 2025 года обновил помощника Finn, который отвечает на вопросы о платежах, картах и сбережениях. Сам Revolut в апреле представил в Великобритании ассистента AIR, который анализирует расходы и выполняет банковские команды.

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