Очередной крупный игрок российского рынка одежды отчитался о сокращении присутствия в офлайне. Цифры говорят об одном: отрасль переходит от осторожной оптимизации к форсированному выводу нерентабельных активов.

По данным пояснительной записки к отчету компании по РСБУ, которую изучили «Известия», в 2025 году O’STIN закрыл 62 торговые точки — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Открытий было втрое меньше: 19. Штат сократился на 15% и теперь составляет около 4900 человек.

Финансовые показатели объясняют, почему решения принимаются именно сейчас. Выручка по РСБУ за 2025 год просела на 13% — до 49,9 млрд рублей. Розничные продажи упали на 17,4%, до 40,4 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 1,6 раза — до 887 млн рублей. Давление оказывают сразу несколько факторов: рост расходов на логистику, налоговая нагрузка и падение потребительского трафика.

Расширение сети заморожено. По данным источников «Известий», весной комитет, рассматривавший возможность разморозки, ее не одобрил. В 2026 году компания намерена закрыть еще до 200 магазинов — только те, что не выходят на приемлемые показатели. Всего в сети сейчас 608 торговых точек: 566 в России, 22 в Белоруссии и 20 в Казахстане. Параллельно O’STIN сворачивает молодежный суббренд Face Code — он вышел на рынок лишь в сентябре 2024 года и не оправдал ожиданий.

Схожая история — у Gloria Jeans, хотя и с другой предысторией. Еще в начале 2024 года основатель компании Владимир Мельников публично говорил о расширении до 900–1000 точек. Сейчас обсуждается закрытие 150–200 объектов до конца года. Выводить их будут постепенно — по истечении арендных договоров, чтобы избежать штрафных выплат.

При этом от открытий компания не отказывается — просто меняет подход. Ставка теперь на крупные форматы площадью 1,5–2 тыс. кв. м, в том числе на места, освободившиеся после ухода H&M, Zara и Uniqlo. Однако даже флагман на Тверской, занявший бывший флагман H&M, не вышел на самоокупаемость: аренда там обходится в 168–204 млн рублей в год. Сама Gloria Jeans данные не комментирует.

Онлайн-платформа Lamoda в свою очередь тоже сократила штат с 12,5 тыс. до 11,2 тыс. человек, затраты на оплату труда снизились с 12 до 11 млрд рублей. Компания объясняет это повышением эффективности процессов. Параллельно расходы на ИТ-услуги и техническую поддержку выросли в 9 раз — до 4 млрд руб.. Общие коммерческие расходы увеличились с 37 до 42 млрд руб. Логика очевидна: людей заменяют технологиями.

Три компании — три разные бизнес-модели, но одна и та же реакция на давление среды. По данным консультантов по недвижимости, в 2025 году офлайн-сети прекратили работу у 25 fashion-брендов в России, еще около 20 полностью закрыли магазины. Доля онлайн-продаж одежды и обуви за шесть лет выросла с 12 до 50%. Освобождающиеся площади в торговых центрах все чаще занимают рестораны и развлекательные форматы. Эксперты называют 2026 год «годом выживания» для отрасли.

