Легендарный режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон бьет тревогу из-за возможной сделки между Netflix и Warner Bros. Discovery (WBD). В письме сенатору-республиканцу от штата Юта Майку Ли он сравнил будущее кинотеатров с тонущим кораблем, если поглощение состоится.

Brad Weaver/Unsplash

Кэмерон направил послание после слушаний в подкомитете Сената по антимонопольному законодательству, где уже выступили главы обеих компаний. Режиссер убежден, что приобретение студии и стриминговых активов Warner Bros. Discovery обернется катастрофой для всей индустрии кинопроката. По его словам, это приведет к массовым увольнениям в Голливуде, ударит по американскому кинопрокату и нанесет урон одному из ключевых экспортных секторов страны.

Кэмерон признает, что его фильмы выходят и на видеоносителях, но называет кинотеатры своей первой и главной любовью. Его опасения разделяют многие представители индустрии, которые считают, что объединение киностудий неизбежно ведет к сокращению числа релизов и рабочих мест.

Сенатор Ли, получивший письмо, заявил, что к нему уже поступали обращения от актеров, режиссеров и других заинтересованных сторон по поводу возможного слияния. Он пообещал провести дополнительные слушания для обсуждения этих вопросов.

В Netflix настаивают, что сделка пойдет на пользу индустрии. Компания подчеркивает, что планирует инвестировать 20 миллиардов долларов в кино и телепроизводство в 2026 году, причем большая часть этих средств останется в Америке. Представители Netflix уверяют, что не собираются сокращать, а наоборот, наращивать производство благодаря укреплению бизнеса.

Глава компании Тед Сарандос заявлял, что приобретение студии позволит сохранить рабочие места, а опытные команды WBD нужны Netflix для развития новых направлений. По его словам, в борьбе за зрителя участвуют не только стриминги, но и традиционное телевидение с социальными сетями, так что Netflix остается лишь частью большой экосистемы.

Кэмерона эти аргументы не убеждают. Он напоминает о прежних высказываниях Сарандоса, который называл кинотеатры устаревшей концепцией и говорил инвесторам, что водить людей в кино не является бизнесом Netflix. Режиссер отмечает, что бизнес-модель стримингового гиганта прямо противоречит принципам производства и проката фильмов в кинотеатрах, где работают сотни тысяч американцев.

Особое беспокойство Кэмерона вызывает судьба Warner Bros., которая выпускает около 15 полнометражных фильмов в год. Именно на такой объем рассчитывают владельцы кинотеатров в условиях меняющихся привычек зрителей и сокращения производства. Слияние, по мнению режиссера, лишит потребителей выбора, ограничит возможности кинематографистов и приведет к сокращению рабочих мест.

Кэмерон также сомневается в обещаниях Netflix соблюдать 45-дневный прокат фильмов в кинотеатрах и сохранить команды специалистов. Он называет это обязательством, которое скорее всего испарится через несколько лет, поскольку противоречит основной бизнес-модели компании. Режиссер напоминает, что США остаются мировым лидером киноиндустрии, и призывает не допустить, чтобы этот лидер пошел ко дну.

