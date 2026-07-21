В американском штате Теннесси начался семинедельный судебный процесс против Meta*. Власти намерены доказать, что компания намеренно сделала Instagram** таким, чтобы подросткам было сложнее оторваться от приложения, хотя знала о возможном вреде для их психического здоровья.

Nick Fancher, Unsplash

Иск еще в 2023 году подал офис генерального прокурора Теннесси Джонатана Скрметти. Власти штата утверждают, что Meta располагала результатами внутренних исследований о возможном вреде Instagram для несовершеннолетних, но скрыла их от общественности и продолжила развивать функции, заставлявшие пользователей проводить в приложении больше времени.

Власти Теннесси сосредоточили претензии не на отдельных публикациях пользователей, а на самом дизайне Instagram. В иске упоминаются Reels, автоматическое воспроизведение видео, уведомления и функции с исчезающим контентом — по версии штата, все эти инструменты подталкивали подростков снова открывать приложение и проводить в нем больше времени.

Процесс пройдет в два этапа. Сначала присяжные решат, нарушила ли Meta закон Теннесси о защите прав потребителей. Если они встанут на сторону штата, дело перейдет ко второй стадии, на которой судья определит размер штрафа и рассмотрит возможные изменения в работе Instagram.

Власти Теннесси добиваются не только штрафов. Они также требуют обязать Meta изменить функции Instagram, которые, по версии штата, могут вредить психическому здоровью подростков. Закон Теннесси позволяет взыскать с компании до $1 тыс. за каждое установленное нарушение.

Meta отвергла предъявленные претензии. В компании заявили, что в течение десяти лет разрабатывали безопасные настройки для подростков и инструменты, позволяющие родителям устанавливать ограничения. Еще один аргумент защиты связан с разделом 230 Закона о пристойности коммуникаций США. Meta настаивает, что значительная часть претензий фактически касается пользовательских публикаций, за которые платформа не должна отвечать. Теннесси, напротив, сосредоточил иск на собственных решениях компании и дизайне Instagram.

Процесс в Теннесси рассчитан примерно на семь недель и пройдет параллельно как минимум с двумя другими разбирательствами против Meta в Калифорнии. Одно из них начнется 27 июля, еще одно — 18 августа. Во втором случае иск подали 29 штатов, обвинившие компанию в нарушении федерального закона о защите данных детей. Отдельно Meta и другие владельцы соцсетей столкнулись с тысячами исков от пользователей и школьных округов, которые связывают ухудшение психического здоровья детей с использованием этих платформ.

Теннесси стал вторым штатом, которому удалось довести подобный иск против Meta до суда. Первым был Нью-Мексико, где присяжные признали, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности Instagram, Facebook*** и WhatsApp***. Meta присудили $375 млн гражданских штрафов, однако компания намерена обжаловать вердикт. Решение в Теннесси не станет обязательным прецедентом для других штатов, но может показать, удастся ли властям повторить успех Нью-Мексико и добиться изменений в работе платформы.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.

**Instagram — принадлежит Meta.

***Facebook и WhatsApp — принадлежит Meta.

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