Компания Roblox представила расширение своих ИИ-инструментов для разработки игр, которое должно усилить конкуренцию с Unity Software и Epic Games — создателями движков, используемых значительной частью индустрии AAA-проектов.

Генеральный директор Roblox Дэйв Басзуцки заявил, что компания делает ставку на искусственный интеллект, чтобы упростить создание более сложных и визуально реалистичных игр, включая многопользовательские проекты.

По его словам, новые ИИ-инструменты должны снизить порог входа для разработчиков и ускорить создание контента, укрепив позиции Roblox как полноценной игровой платформы, а не только UGC-экосистемы.

Ранее компания уже активно внедряла технологии искусственного интеллекта для генерации 3D-объектов и игровых сцен, а также расширяла инструменты для создателей контента, постепенно приближаясь к функциональности профессиональных игровых движков уровня Unity и Unreal Engine.

В феврале Roblox оказалась в центре внимания американского правосудия: округ Лос-Анджелес подал иск против компании, обвинив ее в неспособности защитить детей от потенциально опасного контента. Это не первый скандал вокруг платформы, которая позиционируется как безопасная среда для юной аудитории.

