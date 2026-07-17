Компания Roblox представила Build — новую функцию, которая позволяет создавать игры прямо на мобильных устройствах с помощью ИИ. Пользователю достаточно описать идею текстом, после чего инструмент соберет игровой прототип без единой строчки кода.

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Build работает на основе текстовых промптов. Пользователь может, например, попросить систему создать «уютную приключенческую игру в густом лесу». В ответ она сгенерирует первую версию проекта, которую можно доработать, а затем показать друзьям.

Build использует сразу несколько ИИ-моделей, включая открытые решения и собственные разработки компании. Вместе они отвечают за игровую механику, окружение, персонажей, визуальный стиль и звуковое оформление.

Аналогичные ИИ-инструменты для генерации игр уже разрабатывают Google, Microsoft и Tencent. Однако распространение таких сервисов вызывает опасения у разработчиков и игроков. Они считают, что доступность технологии может привести к наплыву однотипных и низкокачественных проектов, а также усилить конкуренцию для профессиональных студий. Им придется бороться за внимание аудитории не только друг с другом, но и с играми, которые можно быстро собрать с помощью ИИ.

Негативное отношение к технологии заметно и в отраслевом опросе Game Developers Conference State of the Game Industry. Так, 52% специалистов игровой индустрии считают, что генеративный ИИ отрицательно влияет на отрасль.

Чтобы сдержать поток низкокачественных проектов, Roblox будет ранжировать игры, созданные с помощью ИИ, по показателю удержания игроков — так же, как и остальные проекты платформы. Если игра не сможет удержать аудиторию, она не будет продвигаться в рекомендациях.

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Публичное альфа-тестирование Build начнется 28 июля. На первом этапе функция заработает в Новой Зеландии и будет доступна пользователям с подтвержденным возрастом от девяти лет. Публиковать созданные игры для аудитории по всему миру смогут пользователи в возрасте от 16 лет. У Build будет бесплатная версия, а часть возможностей компания сделает платными.

Build стала еще одной частью более широкой ИИ-стратегии Roblox. Компания также развивает фундаментальную модель для генерации 3D-объектов и чат-бота, который помогает разработчикам работать с платформой.

Помимо этого, Roblox работает над моделью, которая сможет создавать целые игровые сцены по одному текстовому запросу. Одновременно компания объявила о закрытии Roblox Connect — запущенной в 2023 году функции видеозвонков через аватары.

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