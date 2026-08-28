Медицинский центр Cleveland Clinic первым в Огайо провел робот-ассистированную мастэктомию с сохранением соска. Ткань молочной железы удалили через боковой разрез длиной около 2,5 см. Метод меняет путь доступа к железе, но не объем онкологической операции, а одно из его главных предполагаемых преимуществ — менее заметный рубец.

Getty Images, Unsplash

Операцию в больнице Cleveland Clinic Fairview провела команда под руководством хирурга Стефани Валенте. У пациентки с раком молочной железы удалили железистую ткань, сохранив кожный покров, сосок и ареолу, а затем сразу выполнили реконструкцию груди. Несмотря на сохранение внешних тканей, речь идет о полноценной мастэктомии, а не о частичном удалении опухоли.

Для операции хирурги использовали однопортовую систему da Vinci SP, рассчитанную на работу через один разрез. В боковой складке груди сделали отверстие длиной около 2,5 см и через него ввели трехмерную камеру и подвижные хирургические инструменты. В Cleveland Clinic сравнивают этот доступ с открытой техникой, при которой разрез может достигать примерно 13 см.

Самостоятельно робот ничего не оперирует. Хирург сидит за консолью и контролирует каждое движение инструментов и камеры, а ассистент работает рядом с пациенткой. Увеличенное трехмерное изображение и подвижность инструментов упрощают работу в узком пространстве. По оценке Cleveland Clinic, такая визуализация может помочь лучше различать нервы, меньше повреждать окружающие ткани и сократить кровопотерю, однако это потенциальные преимущества, а не гарантированный результат каждой операции.

Читайте также Разработчик стоматологических роботов Lupin Dental привлек €15 млн

Главное отличие робот-ассистированной техники действительно заключается в способе доступа, а не в объеме удаляемой ткани. Требования к онкологической операции, включая удаление необходимого объема и контроль краев резекции, остаются прежними. В подходящих случаях робот позволяет выполнить вмешательство через боковой разрез длиной около одного дюйма, но меньший разрез сам по себе не делает лечение менее радикальным.

Стефани Валенте назвала главным преимуществом робот-ассистированного подхода возможность работать через значительно меньший разрез. По ее словам, это может сделать рубец менее заметным и ускорить восстановление. При этом клиника не приводит данных о продолжительности восстановления, боли или кровопотере у первой пациентки, поэтому говорить можно пока об ожидаемых преимуществах метода, а не о доказанном результате этого случая.

Сохранение кожи, соска и ареолы может помочь добиться более естественного внешнего результата и облегчить психологическое восстановление после лечения. Однако это преимущество мастэктомии с сохранением соска в целом, а не исключительно роботизированной техники. Возможное дополнительное преимущество робота связывают с лучшей визуализацией нервов и сохранением чувствительности, но убедительных сравнительных данных для такого вывода пока недостаточно.

Робот-ассистированный подход можно использовать как при лечении отдельных пациенток с раком молочной железы, так и при профилактической мастэктомии у женщин с высоким риском заболевания. Однако метод подходит не всем: значение имеют расположение и распространенность опухоли, состояние кожи и соска, анатомические особенности и план реконструкции. Если опухоль затрагивает кожу или сосково-ареолярный комплекс, сохранить их обычно невозможно независимо от наличия робота.

Cleveland Clinic стала одним из немногих медицинских центров США, где проводят такие операции. В декабре 2025 года FDA выдало системе da Vinci SP разрешение по процедуре 510(k), добавив мастэктомию с сохранением соска в перечень показаний для взрослых пациентов. Такой допуск позволяет применять систему, но не доказывает превосходство роботизированной техники над открытой операцией. В опубликованном в 2026 году рандомизированном исследовании методы показали сопоставимую краткосрочную безопасность и одинаковые результаты по краям резекции, тогда как статистически значимых преимуществ по осложнениям и оценкам пациенток не выявили. Робот-ассистированная операция при этом занимала в среднем около 142 минут против 84 минут при открытом доступе, а ее долгосрочные онкологические результаты еще изучаются.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.