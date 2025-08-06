Акции китайских компаний, работающих в сфере робототехники, резко выросли после публикации презентации новой модели робота-собаки A2 Stellar Hunter от компании Unitree. Устройство демонстрирует высокую проходимость, может переносить тяжелые грузы и человека весом до 100 кг, выполняет кувырки и удерживает равновесие на одной «лапе». Инвесторы отреагировали ростом котировок, сообщает Bloomberg.

Так, индекс Solactive China Humanoid Robotics Index, который отслеживает динамику акций китайских компаний, специализирующихся на производстве и разработке человекоподобных роботов, вырос на 5%. Акции компании Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co., производящей самосмазывающиеся подшипники, взлетели на 16%, а у компании Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co. — на установленный дневной лимит в 10%.

«На сегодняшний день новый робот-пес от Unitree является главной причиной роста акций компаний в области робототехники. Сфера применения у роботов-собак шире, чем у человекоподобных роботов. Также их легче выпустить на рынок», — заявил Фу Чжифен, главный инвестиционный директор компании Shanghai Chengzhou Investment Management Co.