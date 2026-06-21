Полиция города Дублин в штате Огайо списала автономного робота-охранника K5 производства Knightscope, проработавшего на патрулировании парковки около года: за весь срок службы он не зафиксировал ни одного правонарушения, не инициировал ни одного задержания и не выписал ни одного штрафа. Город потратил на аренду устройства $128 тыс., из которых $60,5 тыс. будут возмещены производителем.

Unsplash

Робот, получивший прозвище DubBot, был введен в эксплуатацию в июле 2025 года. Он представляет собой колесную платформу ростом около 1,5 метра и весом порядка 180 кг, оснащенную камерами кругового обзора и кнопкой экстренного вызова. Машина патрулировала парковочный гараж в автономном режиме, однако, по словам официального представителя полицейского департамента, за весь период работы не выявила ни одного инцидента, потребовавшего вмешательства человека.

Первоначально город планировал заключить с Knightscope контракт на 238 440 долларов — предполагалось развернуть два робота сроком на два года. Второй аппарат так и не был поставлен, а единственный действующий робот в итоге был выведен из эксплуатации раньше срока. Официальная формулировка — «не соответствовал оперативным потребностям».

Стоимость аренды одного DubBot сопоставима с годовой зарплатой рядового полицейского в США. Это сравнение регулярно фигурирует в дискуссиях о целесообразности внедрения роботов в правоохранительную практику: при сопоставимых затратах живой сотрудник способен реагировать на нестандартные ситуации, принимать процессуальные решения и при необходимости применять силу.

Случай в Дублине не единственный в послужном списке Knightscope. В 2023 году мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал контракт на развертывание роботов K5 в метро, однако уже через несколько месяцев их пришлось убрать: машины настолько плохо справлялись с патрулированием, что требовали постоянного сопровождения живыми сотрудниками.

Читайте также Китайская UBTECH представила роботов-компаньонов для дома

В мае 2026 года аналогичный робот был снят с патрулирования в международном аэропорту Сан-Антонио из-за технических неисправностей — устройство не могло двигаться по прямой и не обеспечивало стабильную передачу видео и аудио.

Серийные неудачи Knightscope ставят вопрос о реалистичности текущих возможностей автономной охраны в общественных пространствах. Роботы серии K5 позиционируются как инструмент сдерживания и наблюдения, но не замена живых сотрудников.

Тем не менее муниципалитеты, заключающие контракты с производителем, судя по результатам, ожидали большего — и не получили даже минимального практического эффекта. Производитель пока не прокомментировал публично ситуацию в Дублине.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.