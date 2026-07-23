Технологический холдинг Atoms, основанный бывшим главой Uber Трэвисом Калаником, привлек $1,7 млрд. Раунд возглавила венчурная компания Andreessen Horowitz, а ее сооснователь Бен Хоровиц по итогам сделки войдет в совет директоров Atoms.

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В раунде также участвовали Bain Capital, Fifth Wall и другие инвесторы. Среди них оказалась и Uber. Каланик ушел с поста гендиректора компании в 2017 году после череды скандалов вокруг сервиса, включая обвинения в сексуальных домогательствах и дискриминации внутри Uber, а также критику ее корпоративной культуры.

Участие Uber в новом проекте Каланика фактически вернуло компанию и ее сооснователя к деловому сотрудничеству почти через десять лет после его ухода с поста гендиректора.

Atoms — новое название холдинга Каланика, ядром которого прежде была CloudKitchens. Этот бизнес предоставляет ресторанам помещения и инфраструктуру для приготовления блюд, рассчитанных на доставку.

В марте вместе с переименованием холдинга Каланик объявил о покупке Pronto — разработчика решений для автоматизации тяжелой промышленности. Компанию возглавляет Энтони Левандовски, который ранее работал вместе с Калаником в Uber.

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Каланик также заявлял, что намерен вывести технологии Pronto за пределы автомобильного транспорта и использовать их в горнодобывающей отрасли. Еще одним возможным направлением мог стать рынок беспилотных автомобилей. При поддержке Uber предприниматель рассматривал покупку американского подразделения китайского разработчика Pony AI, однако в марте The Information сообщило о прекращении переговоров.

В посте в X Каланик не уточнил, как Atoms распорядится привлеченными средствами. Он назвал раунд «продолжением истории перехода от битов к атомам», которая, по его словам, началась с Uber и CloudKitchens.

Бен Хоровиц в своем посте написал, что Atoms сосредоточится на повышении производительности в «физической экономике» — отраслях, где цифровые технологии взаимодействуют с реальными объектами и процессами. Возможный эффект от работы компании он сравнил с тем, как появление Uber изменило рынок перевозок.

Atoms не раскрыла, как распределит привлеченный капитал. Каланик при этом отдельно написал о необходимости привлекать «сильнейших» специалистов для реализации проектов. Из его слов можно предположить, что найм станет одной из статей расходов, однако ни его масштабы, ни долю средств на персонал компания не назвала.

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