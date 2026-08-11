Российские роботы-доставщики могут получить собственные правила эксплуатации. Для них готовят новый пакет ГОСТов, который должен определить ключевые параметры таких устройств — от скорости передвижения до продолжительности работы на одном заряде. В Росстандарте сообщили, что требования также затронут грузоподъемность и безопасность роботов.

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Отдельно в будущих стандартах хотят прописать защиту от столкновений. Кроме того, разработчики собираются привести к единому виду терминологию, связанную с сервисными роботами-доставщиками. Речь идет в том числе о роверах, которые используются для перевозки заказов.

Пока для транспортных логистических роботов в России действуют два национальных стандарта. Они описывают функциональные характеристики устройств, требования безопасности и способы проверки их соответствия установленным нормам. Новый комплекс документов должен расширить эти правила именно на сервисных роботов-доставщиков.

Работу над стандартами ведет технический комитет №141 «Робототехника». В проекте участвуют Центр робототехники Сбербанка, «Яндекс Роботикс» и ФГБУ «Институт стандартизации».

Для рынка роботизированной доставки появление отдельного комплекса ГОСТов означает переход от отдельных технических решений к общим требованиям. Производителям и разработчикам предстоит учитывать единые нормы при создании и дальнейшем применении роботов-доставщиков.

Росстандарт в последние годы последовательно вводит отдельные правила для новых и узких категорий продукции. Ранее ведомство утвердило первый ГОСТ для игрушечного оружия. Он начнет действовать с 1 января 2027 года и установит требования к конструкции, безопасности и маркировке таких изделий.

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