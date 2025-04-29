Компания Recology Recycling, расположенная в южном Сиэтле (США), внедряет роботов с искусственным интеллектом для оптимизации процесса сортировки переработанных отходов. Ежедневно предприятие обрабатывает 300 т материалов, которые до этого сортировались как машинами, так и людьми.

Фото: KOMO News

Новые роботы, оснащенные камерами и ИИ, способны обрабатывать 45 единиц материала в минуту, эффективно отбирая пластик и алюминий для отправки в соответствующие контейнеры. По словам Джастина Джонсона, операционного менеджера Recology, «ИИ точнее человека определяет материал, с которым работает».

В настоящее время 90% материалов, помещаемых в синие контейнеры для переработки, успешно перерабатываются, а остальные 10% попадают на свалки. С помощью роботов с ИИ компания стремится увеличить этот показатель.

«Чтобы сделать алюминиевую банку из переработанного сырья, требуется на 93% меньше энергии, чем из первичной железной руды. ИИ, лежащее в основе этих роботов, в отличие от ChatGPT, может работать на обычном смартфоне, что еще сильнее сокращает энергопотребление технологии», — заявил Ареб Малик, соучредитель компании Glacier Robotics, разработавшей роботов для Recology Recycling.