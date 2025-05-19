В продуктовых магазинах австралийского штата Виктория начинают внедрять роботов-уборщиков с ИИ. Эти коботы (коллаборативные роботы) разработаны американской компанией Tennant. Ожидается, что машины помогут местным работникам, а не заменят их. Роботы X4 ROVR скоро появятся в крупных супермаркетах Мельбурна.

Разработанный компанией Tennant, робот позиционируется как полезный кобот, а не замена для персонала. Менеджер Tennant Australia Киган Хендрикс пояснил, что сотрудники сначала вручную управляют машиной, чтобы она изучила и адаптировалась к окружающей среде. Затем робот может выполнять свою работу автоматически, избегая людей и препятствий. При этом сохраняется функция удаленного перехвата управления человеком.

Представители Tennant подчеркивают, что технология направлена на расширение возможностей существующего персонала и его переквалификацию. Робот будет заниматься уборкой полов и труднодоступных мест, позволяя сотрудникам сосредоточиться на улучшении обслуживания клиентов.

С коммерческой точки зрения, внедрение таких роботов может повысить операционную эффективность ритейлеров и улучшить гигиену в магазинах. Известно, что австралийские ритейлеры уже заказали три таких робота. Одна машина уже используется в одном из медицинских учреждений Мельбурна.

В России подобный сервис уже работает: с апреля 2025 года в одном из магазинов сети «Пятерочка» в Новосибирске появился робот-уборщик, который помогает поддерживать чистоту в торговом зале на протяжении всего дня.