Роботы-доставщики смогут работать в 34 регионах России в рамках трехлетнего эксперимента. Правительство определило требования к автономным устройствам и правила их движения — компании смогут использовать роверы в транспортных и логистических сервисах на территории участников режима.

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В перечень вошли Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Приморский и Краснодарский края, Московская, Ленинградская и Свердловская области и другие субъекты. Отдельно в эксперимент включена федеральная территория «Сириус».

Для роверов установлен ряд ограничений. Их масса не должна превышать 120 кг, длина — 120 см, ширина — 80 см. Максимальная скорость составит 25 км/ч. Кроме того, каждый робот должен иметь видеорегистратор, передний белый фонарь и идентификационный номер.

При этом ездить на максимальной скорости можно будет только на отдельных участках. На тротуарах и в пешеходных зонах лимит составит 10 км/ч, при пересечении дороги — 6 км/ч. На велодорожках и обочинах скорость ограничат 25 км/ч.

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Роверам разрешат использовать тротуары, велодорожки и жилые зоны — в зависимости от конкретной инфраструктуры. Документ также устанавливает правила движения автономных устройств и ответственность за их нарушения.

Для операторов доставки эксперимент дает возможность перейти от локальных тестов к более масштабным запускам. В течение трех лет компании смогут проверять работу роверов в разных регионах, сопоставлять результаты и отрабатывать модели роботизированной доставки в реальных условиях.

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