В ближайшее время улицы российских городов могут заполнить автономные курьеры. Минэкономразвития разработало проект постановления, которое впервые легализует использование роботов для доставки товаров и установит для них четкие правила движения. Этот документ призван устранить правовой вакуум, в котором сейчас находятся подобные устройства.

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На сегодняшний день в России работает не более 160 роботов-доставщиков, и все они принадлежат компании «Яндекс». Эти устройства обслуживают клиентов в Москве, Иннополисе и поселке Мурино, выполняя около 30 тыс. доставок ежемесячно. Однако уже в ближайшие годы их количество может увеличиться до 2,6 тыс. единиц, а география работы расширится до 37 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Новосибирска.

Новые правила вводят понятие «ровер» — так теперь официально будут называться автономные устройства для доставки. Для них установят строгие скоростные лимиты: не быстрее 25 км/ч на дорогах, 10 км/ч на тротуарах и всего 6 км/ч при пересечении проезжей части. При этом пешеходы получат безусловный приоритет — робот обязан уступать им дорогу или полностью останавливаться.

Каждое такое устройство должно будет получить обязательную страховку на 500 тыс. руб., индивидуальный номер и QR-код для идентификации. Для безопасности движения роботы оборудуют специальными флажками высотой от метра, а их двигатели ограничат мощностью в 4 кВт. В случае поломки у операторов будет четыре часа на эвакуацию устройства.

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Особое внимание в документе уделено действиям при ДТП. Незначительные инциденты без пострадавших можно будет оформлять без вызова ГИБДД, но в серьезных случаях потребуется участие полиции. Ответственность за действия роботов полностью ляжет на компании-операторы и их сотрудников, контролирующих работу устройств.

В «Яндексе» подчеркивают, что расширение эксперимента позволит протестировать технологию в разных климатических и инфраструктурных условиях. Этот нормативный акт станет важным шагом в развитии сервисной робототехники в России, создав правовую основу для внедрения перспективных технологий в повседневную жизнь. Уже в 2026 году автономные курьеры могут стать привычной частью городского ландшафта во многих регионах страны.