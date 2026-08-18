Китайский производитель роботов Unitree выходит на Шанхайскую фондовую биржу с оценкой около $9,1 млрд. В рамках IPO компания рассчитывает привлечь 6,1 млрд юаней ($900 млн), а спрос со стороны частных инвесторов уже превысил предложение более чем в 8 тыс. раз. Торги акциями Unitree на бирже STAR Market должны начаться 19 августа

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Unitree, официально Yushu Technology, основана в Ханчжоу в 2016 году. Компания стала известна благодаря четвероногим роботам, а затем переключилась и на гуманоидов. Ее машины умеют бегать, прыгать, танцевать и выполнять сложные движения — именно такие демонстрации помогли Unitree стать одним из самых узнаваемых китайских производителей робототехники. В 2025 году компания стала крупнейшим поставщиком гуманоидных роботов в мире, хотя в первой половине 2026-го ее уже обошел китайский конкурент Agibot.

За эффектными роликами, однако, стоит вполне реальный бизнес. Выручка Unitree в 2025 году выросла более чем в четыре раза, до 1,7 млрд юаней ($250 млн или около 21,5 млрд руб.), а скорректированная чистая прибыль составила около 590 млн юаней. Поставки гуманоидных роботов также быстро растут: к июлю компания отгрузила около 18 тыс. таких машин разных моделей. Более 40% выручки в прошлом году принесли зарубежные продажи.

При этом Unitree пока нельзя назвать просто производителем «роботов для дома». Компания продает машины исследовательским центрам и университетам, промышленным клиентам и другим организациям, а ее роботы используются в экспериментах с так называемым embodied AI — искусственным интеллектом, который должен не только отвечать на запросы, но и воспринимать окружающий мир и действовать в нем. В мае Nvidia выбрала гуманоид Unitree H2 для исследовательской программы и сообщила, что несколько университетов уже согласились использовать эту платформу.

Еще один любопытный инвестор Unitree — китайская ИИ-компания DeepSeek. В рамках IPO она вложила 140,8 млн юаней ($20,8 млн или около 1,8 млрд руб.) и получила 2,31% акций. Компании собираются объединить разработки DeepSeek в области ИИ с технологиями Unitree в механике, управлении движением и воплощенного ИИ. По сути, это ставка на то, что следующим этапом развития ИИ станет его выход из экрана в физический мир.

Сейчас рынок гуманоидных роботов еще очень небольшой, массового использования таких машин на заводах, складах или в сервисе пока нет. Однако отрасль уже интересуется не акробатическими навыками машины, а сможет ли она выполнять полезную работу достаточно долго, надежно и дешево.

IPO Unitree также может быть попыткой финансового рынка поставить цену на будущую роботизированную экономику. Компания собирается направить привлеченные средства на разработку новых роботов и ИИ-моделей, расширение производства и создание новых производственных мощностей. Сама Unitree уже не единственный китайский производитель, готовящийся к выходу на биржу: аналогичные планы есть у Agibot, X Square Robot, Galbot и других компаний.

Риск Unitree здесь в том, что рост расходов на исследования и разработку уже начал давить на прибыль: в первом квартале 2026 года выручка увеличилась на 68,5%, но скорректированная прибыль снизилась более чем наполовину. Дополнительную неопределенность создают торговые ограничения США: Вашингтон уже ввел ограничения на новые иностранные гуманоидные и четвероногие роботы, а Unitree ранее стала предметом внимания американских законодателей.

Что это значит для бизнеса

IPO Unitree можно рассматривать как индикатор того, куда движется следующий технологический рынок. Пока роботы-гуманоиды остаются дорогими и во многих сценариях скорее демонстрируют возможности, чем заменяют сотрудников, но капитал уже идет в их производство, программное обеспечение и обучение.

То есть роботизация постепенно становится не только вопросом покупки оборудования, но и отдельной экосистемой поставщиков. А рекордный спрос на акции Unitree показывает, что инвесторы готовы финансировать эту экосистему задолго до того, как гуманоидный робот действительно станет обычным коллегой по цеху.

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