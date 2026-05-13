Китайская компания Unitree анонсировала шагающего робота GD-01 — двухрежимную машину высотой около трех метров и массой порядка полутонны, которой управляет человек изнутри. Стартовая цена составляет $650 тыс. Это первый серийно позиционируемый продукт подобного класса от компании, ранее известной роботами-собаками и гуманоидными платформами H1 и G1.

Unitree

GD-01 может передвигаться в двух режимах: на двух ногах и на четырех конечностях. Переключение между режимами происходит за счет разворота корпуса на 90 градусов относительно тазового шарнира — робот выгибается назад и встает на руки. Оператор размещается в открытой кабине в верхней части конструкции.

Unitree позиционирует GD-01 не как промышленное оборудование, а фактически как потребительский продукт для частных покупателей — хотя целевая аудитория при такой цене остается узкой. Компания сопроводила анонс официальным призывом «использовать робота дружелюбно и безопасно».

Появление такой машины вписывается в общую тенденцию ускоренного развития робототехники в Китае. За последние два года Unitree вывела на рынок несколько платформ, которые нашли применение в охране, логистике и развлекательной индустрии. Конкурент компании — Honor — также представил собственного человекоподобного робота, способного преодолевать марафонскую дистанцию.

Ключевой вопрос, который оставляет открытым анонс GD-01, — практическое применение машины. В промо-видео робот демонстрирует снос кирпичной кладки, однако очевидных индустриальных сценариев, оправдывающих ценник в $650 тыс., производитель не называет. Аналитики рынка робототехники расходятся в оценках: одни считают GD-01 прототипом, демонстрирующим технологические возможности компании, другие — нишевым продуктом для состоятельных покупателей и тематических парков.

Эргономика кабины в нынешнем виде вызвала критику: открытая конструкция без защиты от осадков, ограниченное пространство для оператора и вопросы к позиции тела при переключении режимов. Unitree не исключает выпуска обновленных версий — аналогично тому, как первое поколение ее роботов-собак Spot-конкурентов со временем получило существенные доработки.

Unitree основана в 2016 году и базируется в Ханчжоу. Компания привлекла несколько раундов венчурного финансирования и готовится к IPO в Китае при оценке в $7 млрд.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.