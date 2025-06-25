В России впервые запустят проект по использованию беспилотной техники для аэропортовых операций. Редакции «Инка» стало известно, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге заключил соглашение с российской компанией Cognitive Pilot о внедрении автономных роботов-тягачей.

Новые роботы, производимые на томском заводе Cognitive Pilot, возьмут на себя перевозку багажа от терминала к самолету и обратно. Каждая машина сможет перевозить до 3 тонн груза, что позволит ускорить обработку багажа на 23%.

Помимо этого, роботы будут использоваться для покоса травы на летном поле и уборки снега в зимний период, двигаясь при этом со скоростью не более 15 км/ч.

Технические характеристики роботов впечатляют: при компактных размерах (2,2 м в длину, 1,4 м в ширину и 1,5 м в высоту) и массе 970 кг они оснащены двумя электродвигателями мощностью 30 л. с. с возможностью кратковременного увеличения до 50 л. с.

Для навигации и безопасности используются две видеокамеры, радар и лидар, причем состав оборудования может быть скорректирован по результатам испытаний.

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Испытательный период продлится до 2026 года, после чего аэропорт планирует закупить до 45 таких машин к 2028 году. По словам представителей Cognitive Pilot, эта платформа уже доказала свою эффективность в сельском хозяйстве и газовой отрасли.

Руководство аэропорта Пулково рассчитывает, что внедрение роботов не только ускорит обработку багажа, но и позволит перевести сотрудников на более сложные задачи, повысив общий уровень сервиса.

Этот проект реализуется на фоне бурного роста мирового рынка аэропортовой робототехники, который, по прогнозам, увеличится с $1,14 млрд в 2024 году до $2,75 млрд к 2030 году. Внедрение российских разработок в этой перспективной области открывает новые возможности для развития отечественных технологий.