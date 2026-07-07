Нападающий сборной Португаллии Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года стал для него последним, но пока не решил, продолжит ли выступления за национальную команду. Об этом 41-летний футболист заявил после поражения от Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала турнира.

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Роналду признался, что ему тяжело покидать турнир после такого поражения, однако подчеркнул, что отдал команде все силы и уходит «с чистой совестью». Теперь футболист намерен провести время с семьей и спокойно обдумать дальнейшие шаги.

Футболист объяснил, что не намерен принимать решение сразу после вылета и вернется к вопросу о сборной позднее. При этом он недвусмысленно дал понять, что больше не сыграет на чемпионатах мира.

Роналду заявил, что гордится своим вкладом в самый успешный период в истории сборной Португалии. Вместе с командой он выиграл чемпионат Европы 2016 года и два розыгрыша Лиги наций УЕФА — в 2019 и 2025 годах. По словам футболиста, победа на Евро по своей значимости сопоставима для него с титулом чемпиона мира.

Роналду также поблагодарил Роберто Мартинеса, для которого матч с Испанией стал последним во главе сборной Португалии. Форвард назвал тренера отличным специалистом и человеком, а его работу с командой — достойной высокой оценки.

Оценивая последний матч, Роналду отметил, что Португалия на равных играла с одним из фаворитов турнира и могла рассчитывать на другой результат. Испания вырвала победу благодаря голу вышедшего на замену Микеля Мерино в концовке встречи, однако португалец считает, что его команда покинула чемпионат с высоко поднятой головой.



По словам Роналду, команда прибавляла по ходу чемпионата и хорошо провела встречу с Испанией, исход которой мог оказаться другим. При этом футболист признал, что Португалии остается принять поражение и двигаться дальше.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года, когда ему было 18 лет. Уже следующим летом он вместе с командой дошел до финала домашнего чемпионата Европы. ЧМ-2026 стал для форварда шестым в карьере, а сам он оказался единственным футболистом в истории мужских сборных, забивавшим на шести чемпионатах мира.

За 23 года в сборной Роналду провел 233 матча и забил 146 голов. Он остается мировым рекордсменом мужского футбола по обоим показателям. На клубном уровне форвард выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Аль-Наср», пять раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и столько же раз получал «Золотой мяч».

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