Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий запрашивать данные транзакций системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» у их оператора — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу. Цель — усилить борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК, включая сроки, объем и состав предоставляемой информации, будет определен отдельным соглашением.

Законопроект ускорит проверки транзакций, совершаемых через системы «Мир» и СБП, что повысит эффективность мер против отмывания денег. По словам Груздева, поправки направлены на совершенствование механизмов финансового мониторинга в условиях роста цифровых платежей.

С 30 мая 2025 года в России начинают действовать новые правила перевода денежных средств между физическими лицами, направленные на повышение безопасности финансовых операций. Основные изменения касаются увеличения лимитов на переводы без полной идентификации и введения дополнительных защитных механизмов против мошенничества.