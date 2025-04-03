С 1 марта 2025 года стало невозможным совершение каких-либо регистрационных действий с земельным участком, у которого не установлены границы. Росреестр разъяснил, как исправить проблему перед покупкой или продажей такого участка.

С 1 марта 2025 года вступил в силу запрет на постановку земельных участков на кадастровый учет, пока сведения о его границах отсутствуют в ЕРГН. Также на таком участке нельзя зарегистрировать права на любые постройки.

Чтобы установить точные границы участка, необходимо провести межевание земли. Для этого, как объяснили в Росреестре, необходимо вызвать кадастрового инженера.

В ведомстве также рассказали, что делать при самозахвате земли. Например, в ситуации, когда сосед в СНТ установил забор за границами своего участка и занял часть дороги, затрудняя проезд машинам.

В таком случае необходимо обратиться в земельный надзор Росреестра. Инспектор ведомства проверит жалобу, составит акт и направит собственнику предписание об устранении обнаруженных нарушений. При этом вся информация об акте будет внесена в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

«В случае неустранения ранее выданного предписания будет составлен протокол по ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях. Протокол будет направлен на рассмотрение в мировой суд, который может принять решение о привлечении к административной ответственности», — пояснили в Росреестре.