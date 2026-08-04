Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Гугл» Валерий Таляровский добивается взыскания с материнской Google International LLC около 10 млрд руб. сразу в десяти странах. Арбитражный суд Москвы постановил вернуть эту сумму в конкурсную массу, признав недействительными выплату дивидендов и уплату налога с них в 2021 году.

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Заявления о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного суда Москвы поданы или направлены в суды Франции, Бельгии, Испании, Сербии, Турции, Бразилии, Алжира, Египта, ОАЭ и ЮАР. При этом процедуры находятся на разных стадиях. В одних странах управляющий пока только обратился в суд, в других уже добился временного ареста активов или признания российского судебного акта.

В декабре 2021 года ООО «Гугл» перечислило своему единственному участнику Google International LLC 9,49 млрд руб. дивидендов и уплатило с них 500 млн руб. налога. Конкурсный управляющий заявил, что эти операции вывели деньги из компании в ущерб кредиторам. Летом 2024 года Арбитражный суд Москвы согласился с этой позицией и взыскал с Google International LLC около 10 млрд руб. Решение устояло в апелляции и кассации, а в мае 2025 года Верховный суд отказался передавать жалобу американской компании на рассмотрение.

Дальше всего дело продвинулось в ЮАР, куда было направлено первое заявление. В мае 2025 года суд провинции Гаутенг распорядился арестовать активы Google International LLC в пределах своей юрисдикции, а в октябре признал решение московского арбитража исполнимым. Во Франции в декабре временно заморозили активы Google примерно на €110 млн. Однако для окончательного взыскания французскому суду еще предстоит отдельно признать и разрешить исполнение российского решения.

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В июне 2026 года временные обеспечительные меры принял бельгийский суд: под арест попали активы Google Belgium на сумму €115 млн. Мадридский суд первой инстанции признал свою компетенцию рассмотреть заявление управляющего, но решения о признании российского судебного акта пока не вынес. В Сербии, Турции, Бразилии, Алжире, Египте и ОАЭ обращения направлены в суды, однако о принятых там обеспечительных мерах в доступных материалах не сообщается.

Международные процессы идут в рамках банкротства российского подразделения Google. ООО «Гугл» само подало заявление о несостоятельности в июне 2022 года. Позднее суд ввел наблюдение, а 18 октября 2023 года признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. В апреле 2026 года процедуру продлили до конца октября, поскольку управляющему еще предстояло завершить ее ключевые этапы.

Даже арест активов не означает, что деньги уже поступили в конкурсную массу ООО «Гугл». В каждой стране суд отдельно решает, можно ли признать и исполнить российский судебный акт. Управляющий уже добился исполнимости решения в ЮАР и временной заморозки активов во Франции и Бельгии, но окончательный исход остальных процедур и сумма, которую удастся реально взыскать, пока не определен.

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