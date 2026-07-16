Приложения MAX и VK стали недоступны для скачивания в магазине Google Play, убедился «Инк». При переходе по ссылкам с официальных сайтов сервисов пользователи получают сообщение об ошибке, а сами приложения исчезли из результатов поиска.
В VK подтвердили удаление сервисов из магазина Google. В компании подчеркнули, что уже установленные приложения продолжают работать без ограничений. Обновления по-прежнему можно получать через альтернативные магазины приложений, а пользователи Android сохранят доступ к пуш-уведомлениям, сообщениям и звонкам в MAX.
Сейчас приложения доступны для скачивания через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие магазины для Android, а также с официального сайта MAX.
Удаление произошло спустя несколько дней после того, как 13 июля Совет Евросоюза ввел санкции против холдинга VK и ООО «Коммуникационная платформа» — юридического лица, развивающего национальный мессенджер MAX. В обосновании санкций ЕС указал, что VK является материнской компанией разработчика мессенджера.
Это уже не первый случай удаления сервисов VK из зарубежных магазинов приложений. В начале июня Apple исключила MAX из App Store, объяснив решение санкционными ограничениями. Тогда пользователи iPhone лишились возможности устанавливать новые версии приложения и получать обновления через официальный магазин.
Позже, 25 июня, из российского App Store также исчезли большинство сервисов VK, включая «Музыку», «Видео», «Мессенджер», «Знакомства», Skillbox, «Дзен», приложения Mail.ru и «Одноклассников». Приложение «ВКонтакте» оставалось доступным еще некоторое время, после чего также было удалено.
В VK тогда заявили, что Apple не предупреждала компанию о своем решении. Уже установленные приложения продолжили работать, однако обновлять их через App Store и получать push-уведомления пользователи iPhone больше не могут.
В пресс-службе VK рассказали «Инку», что сервисы компании работают в обычном режиме.
«Все приложения холдинга VK, включая MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыка, сервисы Mail и другие работают в обычном режиме без ограничений.
Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Все обновления также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы.
Пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях, звонках и других важных обновлениях сервисов».
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