Рост российской экономики продолжил замедляться. По оценке Минэкономразвития, в мае 2026 года ВВП увеличился на 0,3% год к году после 1,3% в апреле и 1,9% в марте. По итогам января-мая экономика прибавила 0,2%. При этом в мае было на один рабочий день больше, чем годом ранее, поэтому без календарного преимущества динамика могла оказаться еще слабее.

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Главной опорой экономики в мае осталось внутреннее потребление. Совокупный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 6,4% год к году после 5,8% в апреле. В ЦМАКП оценили майский рост в 6,5% и отметили, что такой высокой динамики не наблюдалось около двух лет. Спрос поддержали покупки непродовольственных товаров, включая автомобили, а также рекордно низкая безработица на уровне 2,1%.

Однако всплеск потребительской активности может оказаться временным. Аналитики Альфа-банка считают, что домохозяйства перенесли на второй квартал часть покупок, которые иначе совершили бы во второй половине года. Поэтому уже с третьего квартала рост потребления может ослабнуть. На возможное охлаждение указывает и замедление реальных зарплат, которые в апреле выросли на 5,1% после 8,7% в марте.

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В реальном секторе картина выглядит слабее. По оценке аналитиков проекта «Твердые цифры», в мае экономическая активность в базовых отраслях с учетом сезонности и календаря сократилась на 0,6% к апрелю. Июньские опросы предприятий также показали ухудшение ожиданий. Компании стали осторожнее планировать выпуск продукции, инвестиции, наем сотрудников и повышение зарплат.

Сигналы из промышленности при этом остаются противоречивыми. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе впервые за год поднялся выше отметки, отделяющей рост от спада. Однако предприятия продолжили сокращать занятость, получили меньше экспортных заказов и стали хуже оценивать перспективы на ближайший год. В результате внутреннее потребление пока поддерживает экономику, но устойчивых оснований для ускорения роста во втором квартале стало меньше.

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