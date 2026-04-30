Российский разработчик ПО в сфере ИИ FabricaONE.AI решил первичное публичное размещение акций (IPO), сославшись на ухудшение рыночной конъюнктуры. В компании считают, что выход на биржу в текущих условиях несет риски для стартовой оценки бумаг.

Решение было принято после завершения ключевого этапа размещения: книга заявок была полностью сформирована, а интерес инвесторов подтвержден. Однако в последние дни усилилась волатильность, что изменило оценку рисков сделки.

В компании заявили, что при такой динамике рынка IPO может негативно отразиться на котировках уже в первые дни торгов. Возможность вернуться к размещению будет зависеть от стабилизации ситуации.

Все поданные заявки аннулированы. Средства инвесторов, зарезервированные для участия в размещении, будут возвращены в сроки, предусмотренные правилами Московской биржи.

Прием заявок стартовал 23 апреля, ценовой ориентир составлял 25 руб. за акцию. Компания рассчитывала привлечь не менее 2 млрд руб., при этом спрос превысил этот уровень еще до завершения сбора заявок.

Начало торгов было назначено на 30 апреля, акции должны были выйти на рынок под тикером FIAI. При этом источники отмечали, что интерес к технологическому сектору сохраняется даже в условиях нестабильности.

FabricaONE.AI входит в группу «Софтлайн» и была создана в начале 2025 года на базе Bell Integrator. Компания объединяет активы в области заказной разработки и тиражного программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта.

В структуру входят SL Soft, SL Prom Soft, «Девелоника», «Академия АйТи» и другие проекты. По оценке Б1, компания — крупнейший участник российского рынка заказной разработки программного обеспечения.

