В России представлена инновационная система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, предназначенная для мониторинга соблюдения ПДД велосипедистами и велокурьерами. Подробности — в распоряжении «Инка».

NtechLab

Интеллектуальная платформа, разработаная технологическим партнером Ростеха — компанией NtechLab, не только фиксирует нарушения, но и озвучивает предупреждения в реальном времени. В настоящее время решение проходит финальные испытания перед внедрением в общественных пространствах российских городов.

Система способна идентифицировать типичные нарушения со стороны участников движения: езду по пешеходным зонам при наличии велодорожек, неправильную парковку двухколесного транспорта, а также необходимость спешивания перед пешеходными переходами.

Разработчики подчеркивают, что голосовые уведомления формулируются в вежливой форме, что способствует более лояльному восприятию со стороны нарушителей.

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Как пояснил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, новая разработка логично дополняет существующую систему контроля за самокатчиками. По его словам, велосипеды и электросамокаты представляют особую опасность для пешеходов, а внедрение ИИ-ассистента позволит минимизировать количество инцидентов. Особое внимание уделяется проблеме велокурьеров, которые часто передвигаются по тротуарам, игнорируя выделенные велодорожки.

Технология распознает все типы велосипедов, включая электрические модели и специализированные курьерские, за исключением детских. Планируется, что система найдет применение в городских парках, на набережных и других местах массового скопления людей.

Ранее, в июне, компания уже представляла аналогичное решение для пользователей самокатов. Та система предупреждает о нарушениях вроде езды по запрещенным зонам, использования одного самоката двумя людьми или необходимости спешивания перед «зеброй». Новый продукт расширяет функционал видеонаблюдения, охватывая более широкий спектр участников дорожного движения.