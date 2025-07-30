В России представлена инновационная система видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, предназначенная для мониторинга соблюдения ПДД велосипедистами и велокурьерами. Подробности — в распоряжении «Инка».
Интеллектуальная платформа, разработаная технологическим партнером Ростеха — компанией NtechLab, не только фиксирует нарушения, но и озвучивает предупреждения в реальном времени. В настоящее время решение проходит финальные испытания перед внедрением в общественных пространствах российских городов.
Система способна идентифицировать типичные нарушения со стороны участников движения: езду по пешеходным зонам при наличии велодорожек, неправильную парковку двухколесного транспорта, а также необходимость спешивания перед пешеходными переходами.
Разработчики подчеркивают, что голосовые уведомления формулируются в вежливой форме, что способствует более лояльному восприятию со стороны нарушителей.
Как пояснил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, новая разработка логично дополняет существующую систему контроля за самокатчиками. По его словам, велосипеды и электросамокаты представляют особую опасность для пешеходов, а внедрение ИИ-ассистента позволит минимизировать количество инцидентов. Особое внимание уделяется проблеме велокурьеров, которые часто передвигаются по тротуарам, игнорируя выделенные велодорожки.
Технология распознает все типы велосипедов, включая электрические модели и специализированные курьерские, за исключением детских. Планируется, что система найдет применение в городских парках, на набережных и других местах массового скопления людей.
Ранее, в июне, компания уже представляла аналогичное решение для пользователей самокатов. Та система предупреждает о нарушениях вроде езды по запрещенным зонам, использования одного самоката двумя людьми или необходимости спешивания перед «зеброй». Новый продукт расширяет функционал видеонаблюдения, охватывая более широкий спектр участников дорожного движения.