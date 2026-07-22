Компания Just AI запустила платформу LoomSpace для управления ИИ-инициативами в корпорациях — от подачи идеи сотрудником до внедрения пилота в промышленную эксплуатацию и оценки экономического эффекта. Продукт создан на основе методологии, которую компания ранее применяла в консалтинговых проектах, в том числе с банками из топ-10.

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По данным Just AI, при внедрении ИИ компании обычно сталкиваются с четырьмя проблемами: инициативы поступают без системы приоритизации, пилотные проекты не доходят до промышленного масштаба, сотрудники не вовлечены в процесс, а готовые решения не переиспользуются между подразделениями. LoomSpace должен объединить сбор идей, их валидацию, запуск пилотов и сбор аналитики по результатам внедрения в одном интерфейсе.

Функционально платформа построена на взаимодействии пользователя с ИИ-ассистентом на каждом этапе. При организации хакатона бот задает организатору серию вопросов о формате мероприятия и на их основе собирает лендинг. Сотрудник, подающий идею, формулирует ее в диалоге с ботом, который переводит текст в структурированную заявку.

Члены жюри при оценке заявок получают от ассистента подготовленный бриф и черновик обратной связи, который можно отредактировать. Отдельный раздел платформы — лидерборд, который ранжирует инициативы и решения по операционным и финансовым показателям.

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«Платформа LoomSpace позволяет вести ИИ-трансформацию не как серию разрозненных мероприятий, а как продукт с собственной воронкой, пользовательским опытом участников и аналитикой», — говорит директор по развитию бизнеса Just AI Светлана Захарова.

Сообщается, что функционал сервиса дифференцирован в зависимости от потребности, а тарификация зависит от масштаба бизнеса — есть варианты как для МСБ, так и для крупных корпораций. Продукт встраивается в существующую линейку Just AI наряду с JAICP и Just AI Agent Platform и связан с консалтинговым направлением компании по организации хакатонов и кейс-чемпионатов.

Запуск происходит на фоне роста числа корпоративных ИИ-инициатив в России, где компаниям все чаще требуются инструменты для перевода пилотных проектов в измеримый экономический результат.

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