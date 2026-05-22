Российские активы британской Reckitt Benckiser, которой принадлежат бренды Durex, Vanish, Tiret, Calgon, Nurofen и Strepsils, могут перейти структурам Виктора Харитонина. Интерес владельца «Фармстандарта» к этому бизнесу подтвердили «Известиям» топ-менеджер крупной фармкомпании, инвестбанкир, работавший с британской стороной, и источник, близкий к потенциальному покупателю.

Для Харитонина это может стать второй крупной сделкой на рынке бытовой химии за последние годы. В 2023 году консорциум инвесторов с участием его структуры Augment Investments приобрел российский бизнес Henkel за 54 млрд руб. После этого бывшая российская структура немецкой компании сменила название на LAB Industries и начала выводить на рынок русифицированные версии брендов — «Персил», «Вернель» и «Бреф».

Reckitt работает в России более 30 лет. Первое представительство компания открыла в Санкт-Петербурге в 1994 году, а в 2005-м запустила завод в Клину. Сейчас на предприятии по выпуску чистящих и моющих средств работают около 1,3 тыс. человек. Российский бизнес оформлен через два юрлица — «Рекитт Бенкизер» и «Рекитт Бенкизер Хэлскэр».

По данным РСБУ, совокупная выручка двух структур Reckitt в 2023 году составила 30,1 млрд руб. против 31,3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 25% и опустилась до 5 млрд руб. Исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов оценивает одно только фармацевтическое направление бизнеса в 13–18 млрд руб.

Читайте также Henkel сможет выкупить российский бизнес в течение 10 лет

Инвестбанкир Иван Пешков считает, что все российские активы Reckitt могут стоить 30−40 млрд руб. с учетом долга. При этом фактическая оценка может оказаться выше — на конец 2023 года компания не имела кредитной задолженности, а объем денежных средств на счетах превышал 9 млрд руб.

Однако продажа иностранных активов в России по-прежнему проходит с существенным дисконтом. По словам Пешкова, действующие правила предполагают снижение цены минимум на 60% и обязательный взнос в бюджет не менее 35% от рыночной стоимости актива.

Весной 2022 года Reckitt объявила о планах уйти из России и прекратила инвестиции, рекламу и маркетинговую активность. Позднее в СМИ появилась информация, что компания отказалась от выхода с рынка, но в тот же день британская группа это опровергла.

По словам собеседников «Известий», ключевой интерес для потенциального покупателя представляют бренды и дистрибуция, а не производственные мощности. Источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что Reckitt не готова передавать новому собственнику права на международные товарные знаки и рассчитывает продать актив «за большую цену». При этом структуры Харитонина рассматривают формат, похожий на сделку с Henkel.

Из-за санкционных ограничений и неопределенности вокруг международных брендов российская структура Reckitt начала формировать собственный портфель локальных марок. В апреле компания подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов Fiesto, Brillit Blast и Resolve.

По оценке Пешкова, объединение активов Reckitt и бывшего бизнеса Henkel может усилить позиции нового владельца на российском рынке бытовой химии. По данным BusinesStat, выпуск бытовой химии в России по итогам 2024 года сократился на 2,4%, до 3,18 млн т, из-за дефицита импортных компонентов, включая энзимы и пеногасители для стиральных порошков.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.