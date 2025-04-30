В марте 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократился на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно данным Центробанка, кредитные организации оформили 57,8 тыс. рублевых ипотечных кредитов на общую сумму 257,1 млрд руб.

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Несмотря на месячный рост показателей по сравнению с февралем (когда было выдано 52,6 тыс. кредитов на 227,1 млрд руб.), годовая динамика остается отрицательной. Количество выданных ипотечных займов уменьшилось на 50,6%, а их объем — на 42,5%.

Основная часть кредитов (87%) в марте пришлась на программы государственной поддержки. Объем таких выдач составил 222,6 млрд руб., что на 13,7% превышает показатель февраля. Рыночная ипотека также продемонстрировала рост на 10,6% (до 34,6 млрд руб.), однако ее доля в общем объеме кредитования остается незначительной.

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Центробанк прогнозирует умеренный рост ипотечных выдач в апреле после расширения программы «Семейная ипотека» на вторичное жилье. Согласно данным «Дом.РФ», за первые четыре недели месяца по льготным программам было выдано около 188 млрд руб. против 179 млрд руб. за аналогичный период марта.

На 1 апреля 2025 года общий объем ипотечной задолженности достиг 20,1 трлн руб., увеличившись за месяц на 0,3%. Годовой темп прироста замедлился до 7,9% (против 8,9% на 1 марта). При этом 22,4% портфеля (4,5 трлн руб.) приходится на кредиты по договорам долевого участия, задолженность по которым сократилась на 1,6% за месяц.

Текущая ситуация на ипотечном рынке отражает переориентацию спроса на кредитные продукты с государственной поддержкой при сохранении осторожной позиции банков в отношении рыночной ипотеки.