Бьюти-ритейлеры выходят за пределы привычного ассортимента: рядом с косметикой у них все чаще появляются электроника и компактная бытовая техника. В «Золотом яблоке» в первом полугодии 2026 года продажи российских брендов техники выросли на 37% в денежном выражении и на 19% — в натуральном год к году. Темпы роста этой категории опередили все остальные направления сети, включая косметику.

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Быстрее всего в «Золотом яблоке» росла аудиотехника. По сравнению с предыдущим полугодием продажи наушников и колонок увеличились в 3,1 раза в денежном выражении и в 2,8 раза — в натуральном. Средний чек во всем сегменте техники при этом вырос почти на 15% год к году. На более длинном отрезке разрыв оказался еще заметнее: с января по август 2026 года продажи всей категории техники были в 4,3 раза выше, чем за тот же период 2024-го, в деньгах и втрое — в штуках.

Технический ассортимент «Золотого яблока» уже не ограничивается привычными фенами и стайлерами. В эту категорию сеть включает наушники, колонки, технику для дома, приборы для укладки волос и аксессуары. Растущий интерес к российским брендам, среди которых «Яндекс», Remez, Kitfort и Redmond, в компании связывают с конкурентными ценами и повышением качества продукции.

Техника набирает обороты и у других бьюти-ритейлеров. По собственным данным «Лэтуаль», в 2025 году оборот бьюти-гаджетов превысил 200 млн руб., а сеть продала около 77 тыс. устройств. Самый заметный рост показали массажеры — на 23% год к году — и приборы для очищения кожи, продажи которых увеличились на 11%.

Впечатляющие темпы роста, однако, отчасти объясняются низкой базой. Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что именно с ней может быть связано трехкратное увеличение продаж техники за два года в непрофильных сетях. В своей оценке он объединяет малую бытовую технику, бьюти-гаджеты, электронику и детскую технику в один сегмент емкостью не более 400 млрд руб. в розничных ценах. Около 100 млрд руб. из этой суммы приходится на устройства для красоты и персонального ухода.

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В этом объединенном сегменте бренды под управлением российских компаний занимают около 25−30% рынка в денежном выражении и почти 30% — в натуральном. Самые сильные позиции у них в категории умных колонок, где на устройства с отечественными голосовыми ассистентами приходится более 96% продаж. В сегменте наушников локальные марки пока представлены значительно слабее.

Весь рынок малой бытовой техники растет на гораздо более высокой базе, поэтому его относительные показатели выглядят сдержаннее, чем у бьюти-сетей. По оценке руководителя департамента МБТ «М.Видео» Николая Семенова, в первом полугодии 2026 года в России продали 68,6 млн устройств на 219,7 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2025-го продажи увеличились на 17% в штуках и на 12,1% — в деньгах.

Для бьюти-сетей компактная техника оказалась удобным товаром: она занимает мало места, быстро оборачивается и приносит высокую выручку с единицы площади. Глава холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина отмечает, что, в отличие от специализированных продавцов техники, косметическим сетям не приходится держать громоздкие и низкомаржинальные крупные приборы — они могут ограничиться фенами, стайлерами, электрощетками и наушниками. Доставка и хранение фена стоимостью 15 тыс. руб. требуют примерно тех же затрат, что и работа с парфюмерным набором, но такой товар позволяет больше заработать с каждого квадратного метра витрины и кубометра склада.

Онлайн-канал дополнительно подталкивает категорию. По оценке руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артема Суворова, на интернет-заказы уже приходится более 60% всех продаж бытовой техники и электроники, а в сегменте малой техники эта доля еще выше. Для бьюти-ритейлеров такие товары удобны еще и потому, что их часто покупают в подарок, спонтанно или вместе с основным заказом. Фен, стайлер, электрощетку или наушники легко добавить к косметике, тем самым увеличив средний чек без необходимости загружать магазин крупной техникой.

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