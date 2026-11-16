Российские операторы центров обработки данных (ЦОД) и крупные владельцы персональных данных попросили разрешить временно использовать вычислительные мощности за рубежом для резервирования информационных систем. Компании рассчитывают защитить данные от атак и физических повреждений дата-центров. Однако эксперты предупреждают, что зарубежная инфраструктура создаст дополнительные риски для безопасности информации и непрерывности работы сервисов.

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По данным «Ведомостей», в начале ноября инициативу направили в профильные ведомства несколько провайдеров ЦОДов и операторов персональных данных. Как минимум три компании из топ-10 по числу стойко-мест обсуждают георезервирование и аренду мощностей GPU у провайдеров в Средней Азии. Указ президента № 802 от 2 ноября допускает временное использование зарубежных вычислительных ресурсов по решению правительственной подкомиссии и согласованию с ФСБ. Ее состав пока не сформирован.

Инициатива связана с мерами по защите российской цифровой инфраструктуры. Тем же указом коммерческих операторов ЦОДов обязали резервировать 10% мощностей для ресурсов из «белого списка», которые должны оставаться доступными при отключении интернета и атаках на дата-центры. Если резерва не хватит, операторам придется отключать часть действующих клиентов. При этом Минцифры выступает за сохранение дата-центров в России: министр Максут Шадаев ранее заявлял, что ведомство предпочло бы строительство защищенных, в том числе подземных, объектов релокации ЦОДов за границу.

Разрешение на использование зарубежных мощностей не означает автоматического права хранить там персональные данные россиян. Как поясняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, указ предусматривает временную поддержку российских информационных ресурсов, а не отмену требований к локализации данных.

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Трансграничная передача персональной информации требует правового основания, достаточного уровня защиты и уведомления Роскомнадзора; первичный сбор и хранение данных должны происходить в России. Для применения нового механизма потребуется дополнительное регулирование, в том числе в сфере персональных данных и критической информационной инфраструктуры, считает член правления «Росгосстраха» Евгений Ильин.

Эксперты считают зарубежное резервирование дополнительным способом защиты от повреждения дата-центров, крупных аварий и кибератак. Но оно не исключает рисков потери доступа к системам из-за санкций, вмешательства третьих сторон или ограничений со стороны иностранных провайдеров. Физическая удаленность площадок увеличивает задержки связи, а обслуживание оборудования осложняют логистика, таможенные процедуры и допуск специалистов. В финансовом секторе, отмечает гендиректор Национальной страховой информационной системы Николай Галушин, ключевая угроза связана не только с повреждением инфраструктуры, но и с потерей доступа к данным, их шифрованием или уничтожением.

Сбои в работе ЦОДов могут привести к расходам на восстановление оборудования и систем, остановке операций, потере выручки, претензиям клиентов и репутационному ущербу. Часть этих рисков можно покрыть страхованием: повреждение оборудования — имущественным полисом, потери из-за остановки бизнеса — страхованием перерыва в деятельности, последствия кибератак — киберстрахованием. При этом такие программы обычно разрабатываются под конкретную инфраструктуру и условия договора, отмечают участники рынка.

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