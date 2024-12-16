Сфера дорожного строительства столкнулась со снижением объемов работ и, как следствие, с сокращением маржинальности. В отрасли надеются, что правительство сможет изменить ситуацию. Свои предложения они направили вице-премьеру РФ, куратору стройиндустрии Марату Хуснуллину. Юристы предупредили, что предложенные реформы затрагивают целый комплекс законов и займут много времени.

В письме гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Марии Ярмальчук, направленном в начале декабря вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, предлагаются меры поддержки отрасли дорожного строительства.

Предлагаемые поправки затрагивают целый комплекс нормативных актов — законодательство о госзакупках, трудовое законодательство и даже общие положения Гражданского кодекса, отмечает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев.

В частности, предлагается осуществлять пересчет цены госконтрактов в случае переноса их финансирования на более поздние сроки. Это поможет снизить инфляционные риски.

Также в письме Ярмальчук предлагает перечислять аванс поставщикам ресурсов и оборудования и не облагать утилизационным сбором зарубежную дорожно-строительную технику, российских аналогов которой недостаточно или нет совсем.

Среди причин ухудшения в отрасли дорожного строительства в НАИК называют усиливающееся санкционное давление, рост ключевой ставки ЦБ и сокращение числа госзакупок в этой сфере. По оценке ассоциации, в июне 2024 года выручка профильных компаний снизилась на 15% год к году, чистая прибыль — на 12,2%.

Это произошло, в частности, из-за увеличения издержек. По данным НАИК, с января по сентябрь текущего года средний рост цен на стройматериалы и технику составил 27%, расходов на оплату труда — 36%. К июню 2024 года расходы на уплату процентов по кредитам выросли на 86,2%.

Генеральный директор Sherpa Group Александра Галактионова считает, что рентабельность этого сегмента составляет менее 5%. В ГК «Автобан» заявили, что без поддержки государства многие крупные компании могут обанкротиться, а важные проекты окажутся под угрозой срыва.

В НАИК отметили, что с января по сентябрь 2024 года объемы ввода объектов дорожно-мостового строительства упали более чем на 50% относительно прошлого года. По оценке Sherpa Group, в этот период объем подписанных госконтрактов дороже 1 млрд руб. в сфере строительства транспортной инфраструктуры сократился на 26%.

По словам управляющего партнера «Качкин и партнеры» Дениса Качкина, дорожная сфера полностью зависима от государства. Оно является не только регулятором, но и единственным конечным заказчиком.

В 2024–2028 гг. в этом сегменте запланированы 380 проектов на 14 трлн руб., из них 5,6 трлн руб. — из бюджета РФ, напомнил он.

Помимо прочего, отрасль также зависима от иностранного оборудования. По данным НАИК, доля российской и белорусской дорожно-строительной техники в парке подрядчиков не превышает 14,5%.

В Минстрое заявили, что формируют предложения по продлению и введению новых мер господдержки строительной отрасли. «Вы знаете, ключевая ставка, рост себестоимости, инфляция — все это, конечно, влияет на наши планы», — ответил Марат Хуснуллин.

Напомним, что на рабочей встрече с Президентом Владимиром Путиным зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отчитался о реализации нацпроектов в сфере жилищного и дорожного строительства. Он рассказал об окончании проекта «Инфраструктура для жизни», включающего в себя проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги».