Стартапы, которые продают товары и услуги частным клиентам (B2C), в России привлекают заметно меньше венчурных денег, чем проекты, ориентированные на компании (B2B). В первом полугодии 2026 года инвесторы заключили семь сделок с B2C-стартапами против 23 сделок с проектами для бизнеса.

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По данным Dsight, доля потребительских проектов составила 20% от общего числа венчурных сделок и 16% от их объема. При этом 81% вложений в B2C обеспечила одна сделка: сеть складов для хранения вещей «Мегасклад» привлекла 300 млн руб. Для сравнения, по данным Московского венчурного фонда, 83,7% компаний, получивших инвестиции, работают с корпоративными клиентами.

Потребительские стартапы чаще строят бизнес вокруг конкретной повседневной проблемы. Например, сервис аренды инструментов Toolbox за два года расширился с одной точки в Екатеринбурге до 80 арендоматов в Москве, Уфе и Челябинске. В августе компания привлекла новый раунд объемом 60–120 млн руб.

Еще один пример — сервис Vetsy для владельцев животных. Платформа объединяет ветеринарные клиники и специалистов, позволяет записываться на прием и получать консультации онлайн, а также использует ИИ для предварительного анализа симптомов. В 2025 году проект привлек 120 млн руб. и набрал более 50 тыс. пользователей.

Но рост аудитории пока не всегда приводит к прибыли. Vetsy за 2025 год получила 537 тыс. руб. выручки и 28,6 млн руб. чистого убытка. У сервиса «Мой Повар» при выручке 8,9 млн руб. убыток составил 13,9 млн руб. Еще один потребительский проект, приложение MoveToPlay, увеличил месячную аудиторию до более чем 17 тыс. пользователей, но пока также остается небольшим по выручке.

Одновременно ИИ снижает стоимость запуска новых цифровых продуктов. В результате стартапам становится проще выходить на рынок, но сложнее выделяться среди конкурентов. Основной задачей становится не создание технологии, а привлечение пользователей и удержание аудитории.

Эксперты считают перспективными для B2C EdTech, сервисы для владельцев животных, шеринг, FoodTech и FashionTech. При этом главным ограничением остается размер рынка: узкая ниша позволяет быстро найти первых клиентов, но для получения крупных инвестиций стартапу необходимо показать возможности дальнейшего масштабирования.

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