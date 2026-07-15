Российские компании постепенно меняют подход к выбору цифровых инструментов для сотрудников. Вместо набора отдельных мессенджеров, сервисов видеосвязи и рабочих приложений бизнес все чаще рассматривает единые платформы, которые объединяют коммуникации, совместную работу, доступ к корпоративным данным и инструменты на базе искусственного интеллекта.

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В компании «Клауд Атлас», развивающей корпоративную платформу Frisbee, считают, что конкуренция уже выходит за рамки отдельных категорий продуктов. Разработчики стремятся собрать в одной системе функции, для которых бизнесу прежде требовалось несколько разрозненных сервисов.

Рынок унифицированных коммуникаций и сервисов для совместной работы продолжает расти. По данным J’son & Partners Consulting, его объем увеличился с 74 млрд рублей в 2022 году до 109 млрд в 2024-м. К 2028 году показатель может достичь 187 млрд рублей, что соответствует среднегодовому росту примерно на 14,5%.

В последние годы рынок развивался прежде всего за счет импортозамещения. После ухода зарубежных поставщиков компании искали альтернативы Zoom, Microsoft Teams, Slack и Google Workspace. Сейчас, по оценке участников отрасли, этап прямой замены иностранных продуктов в значительной степени завершен, а на первый план выходит способность одной платформы решать большинство ежедневных задач сотрудников.

Компании выбирают один из двух основных подходов. В первом случае бизнес внедряет базовую платформу, а затем подключает к ней видеосвязь, телефонию, управление задачами, корпоративное видео и ИИ-инструменты. Во втором все основные функции изначально собраны внутри единой системы.

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При выборе платформы бизнес все чаще смотрит не только на набор функций, но и на совокупную стоимость владения. Значение имеют скорость внедрения, удобство администрирования, а также стоимость и сложность интеграции с другими корпоративными системами.

Отдельным направлением развития становится искусственный интеллект. Корпоративные платформы постепенно переходят от базовых функций вроде расшифровки встреч к более сложным сценариям — автоматической подготовке итогов совещаний, поиску информации в корпоративных данных, созданию задач и работе с внутренними базами знаний.

Отдельный спрос формируют решения, которые можно развернуть внутри инфраструктуры заказчика. Такой формат выбирают крупные компании и организации с повышенными требованиями к безопасности, контролю данных и адаптации платформы под внутренние процессы.

В ближайшие годы конкуренция на рынке корпоративных коммуникаций, вероятно, сместится от отдельных функций к удобству всей рабочей среды. Выигрывать будут платформы, которые позволят сотрудникам общаться, управлять задачами, искать внутреннюю информацию и использовать ИИ без постоянного переключения между приложениями.

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