Сбои в мессенджерах и проблемы с интернетом неожиданно вернули бизнес к «старой школе» коммуникаций: компании массово переключаются на электронную почту, фиксируя резкий рост отправок писем и пересматривая свои цифровые стратегии.

Сбои в работе мобильной связи и интернета, а также нестабильность доступа к Telegram заставили российский бизнес вновь обратить внимание на электронную почту. В итоге за первые две недели марта 2026 года объем отправленных писем вырос на 36%, достигнув 625,3 млн.

Наибольший прирост активности наблюдается в ритейле, ИТ-секторе и электронной коммерции. По оценке экспертов, электронная почта вновь рассматривается как более контролируемый и автономный канал связи, не зависящий от единой точки отказа.

Хотя внешние почтовые сервисы остаются востребованными, лишь 13,7% компаний перешли на использование собственных корпоративных доменов. Основная часть бизнеса по-прежнему опирается на публичные платформы — в частности, Gmail и «Яндекс».

На фоне «частичного замедления» мессенджеров, о котором сообщал Роскомнадзор, компании начинают активнее искать альтернативы — не только в электронной почте, но и среди российских корпоративных решений. В числе наиболее популярных по числу установок эксперты выделяют Express, «Пачку» и VK WorkSpace, которые все чаще заменяют зарубежные сервисы, ставшие менее доступными из-за санкций.

Наряду с цифровыми инструментами эксперты отмечают возвращение интереса к традиционным форматам связи. При решении критически важных задач компании все чаще прибегают к SMS-оповещениям и телефонным звонкам — именно эти каналы остаются наиболее надежными при перебоях с интернетом. Так, лишь за первые дни марта в России зарегистрировали свыше 181 тыс. обращений из-за проблем со связью, при этом основной поток жалоб пришелся на Москву и Санкт-Петербург.

Telegram в начале марта фактически утратил стабильную работоспособность на территории России. По данным мониторингового сервиса Merilo, в период с 9 по 15 марта доля неуспешных запросов к доменам платформы достигла 79,4% — то есть корректно обрабатывался лишь примерно каждый пятый запрос. За неделю этот показатель увеличился сразу на 47 процентных пунктов.

