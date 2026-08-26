В 2026 году HR-специалистам стало заметно теснее на рынке труда. С января они разместили более 520 тыс. резюме, тогда как компании открыли около 66 тыс. вакансий. Одновременно бизнес пересматривает устройство кадровых служб и передает цифровым системам часть рутинного подбора — от анализа анкет до первого разговора с кандидатом. Однако эксперты связывают сокращение числа вакансий не только с автоматизацией, но и с общей оптимизацией управленческих функций.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В июле работодатели открыли 2,3 тыс. вакансий для HR-менеджеров и 2,9 тыс. — для специалистов по подбору персонала, сообщили в hh.ru. Конкуренция оказалась высокой — hh.индекс достиг 19 активных резюме на одну активную вакансию. В июне количество предложений для кадровиков было на 34% ниже прошлогоднего уровня, тогда как число резюме увеличилось на 17%.

По словам HR-директора Open Group Валерии Доманской, спрос сокращается прежде всего потому, что компании пересматривают свою управленческую «надстройку». В зависимости от специализации за два года число вакансий в HR уменьшилось на 20−29%, тогда как количество резюме выросло на 34−41%. Доманская также оценивает, что за последние полтора года работу потерял примерно каждый третий кадровик, однако источник и методику этого расчета она не называет.

Впрочем, рынок движется не строго в одном направлении. «Авито Работа» во II квартале зафиксировала рост числа вакансий для HR-менеджеров на 12% год к году, а средняя указанная в объявлениях зарплата увеличилась на 18%, до 79 тыс. рублей. Напрямую сопоставлять эти показатели с данными hh.ru нельзя: площадки используют разные категории, аудитории и методики подсчета.

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Главное изменение происходит внутри самой профессии. Более трети российских компаний уже используют цифровые решения при найме: системы собирают сведения о соискателях, анализируют резюме и проводят первый разговор с кандидатом. По данным «Авито Работы», компании, внедрившие такие инструменты, смогли сократить объем рутинных операций на 80%. В «Сбере» ИИ-агент анализирует резюме, проводит первичное интервью и передает рекрутеру структурированную оценку кандидата — компания утверждает, что это позволило сократить весь этап с 23 до трех минут.

Однако полностью отдавать подбор алгоритмам по-прежнему рискованно. Система может отсеять подходящего кандидата из-за нестандартного резюме или не распознать важные особенности его опыта. Есть и другой риск: если на всех этапах соискатель общается только с ботами, быстрый и технологичный отбор может показаться ему безличным и ухудшить впечатление о работодателе.

Поэтому роль HR постепенно смещается от массового перебора резюме к задачам, где нужно понимать контекст, общаться с людьми и отвечать за итоговое решение. Эксперты ожидают роста спроса на HR-бизнес-партнеров, специалистов по развитию талантов и руководителей кадровых направлений, а также на сотрудников, способных работать с данными и использовать ИИ без потери качества отбора. Наиболее востребованным становится не тот, кто вручную обрабатывает сотни анкет, а тот, кто умеет настроить алгоритм, проверить его выводы и лично разобраться со сложными кандидатами.

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