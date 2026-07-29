Искусственный интеллект постепенно меняет требования к профессии HR. Если еще несколько лет назад работодатели искали специалистов по подбору персонала и кадровому делопроизводству, то теперь все чаще ждут умения работать с данными, автоматизацией и цифровыми инструментами. На этом фоне компании начинают сами участвовать в подготовке будущих HR-специалистов.

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По данным hh.ru, по итогам опроса более 1,3 тыс. российских компаний, 57% работодателей уже используют искусственный интеллект для решения HR-задач. За год этот показатель вырос на 26 процентных пунктов. Чаще всего ИИ применяют при подборе персонала, кадровом администрировании, обучении и адаптации сотрудников. При этом системно технологии внедрили пока лишь около 4% компаний.

Изменение требований к профессии стало причиной сотрудничества HR-tech-компании Skillaz с Московским институтом психоанализа.

«Сегодня от HR-специалистов ожидают системного понимания бизнес-процессов, умения работать с данными, технологиями и изменениями внутри компании», — комментирует HRD Skillaz Ксения Степанова.

Раньше HR отвечал в первую очередь за подбор сотрудников, оформление документов и кадровое сопровождение. Сегодня значительную часть рутинных задач постепенно берут на себя цифровые системы: алгоритмы помогают искать кандидатов, ранжировать резюме, назначать интервью, анализировать эффективность найма и прогнозировать текучесть персонала. В результате меняется и роль самого специалиста — все больше внимания он уделяет настройке процессов, анализу данных и оценке решений, предлагаемых автоматизированными системами.

«Искусственный интеллект и автоматизация уже меняют роль HR-специалиста: фокус смещается с ручной операционной работы на управление процессами, работу с данными и контроль качества решений. Современный HR-специалист становится ближе к архитектору процесса: он должен понимать возможности цифровых инструментов и отвечать за их корректное внедрение», — говорит Степанова.

В Московском институте психоанализа считают, что как раз эти изменения на рынке труда и привели к запуску новой магистерской программы по управлению командами в цифровой среде.

«Функция управления персоналом сейчас переживает фундаментальную трансформацию — и технологическую, и смысловую. Новые вызовы и ожидания создают новые требования к специалистам по управлению персоналом», — пояснили его представители.

По данным Gartner, большинство компаний в мире уже рассматривают HR как одного из ключевых участников внедрения ИИ. При этом исследование показывает, что главная проблема сегодня — не нехватка технологий, а нехватка навыков их использования внутри организаций.

А по подсчетам Microsoft, 82% руководителей считают, что именно сейчас необходимо пересматривать подходы к организации работы из-за развития ИИ.

Что это значит для бизнеса

Дефицит кадров сегодня касается не только инженеров или разработчиков. Меняются требования и к корпоративным функциям. Для компаний это означает, что искать специалистов с новыми компетенциями на рынке становится все сложнее, поэтому бизнес все чаще начинает влиять на содержание образовательных программ самостоятельно.

Для работодателей это способ сократить разрыв между университетской подготовкой и реальными требованиями бизнеса, а для специалистов — сигнал о том, что владение ИИ и HR-аналитикой постепенно становится таким же базовым навыком, как несколько лет назад знание ATS-систем или инструментов онлайн-рекрутинга.

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