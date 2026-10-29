Российские компании во II квартале 2026 года потратили на зарубежные компьютерные услуги $909 млн — на 30% больше, чем в январе — марте, подсчитали «Известия» по данным ЦБ. Отечественный бизнес арендует чаще всего иностранные вычислительные мощности, закупает ПО и использует зарубежные ИИ-сервисы на фоне дефицита серверного оборудования и ограниченных возможностей своих облачных провайдеров.

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По данным Банка России, в импорт компьютерных услуг входят разработка и покупка программ, лицензии, обработка и хранение данных, создание сайтов и обслуживание ИТ-систем. Рост расходов за квартал составил $210 млн, или около 17,2 млрд руб.

Одна из причин — нехватка серверов с графическими ускорителями, необходимыми для работы с ИИ. По оценке директора по стратегическим партнерствам Kodik Михаила Хулапова, поставки таких серверов через параллельный импорт сократились с тысяч единиц в 2024 году до десятков в 2026-м, а сроки доставки выросли с двух до шести месяцев. С конца мая продукцию ряда зарубежных брендов также исключили из перечня параллельного импорта.

В результате компании чаще арендуют вычислительные мощности за рубежом вместо покупки оборудования. Дополнительный спрос создают обучение ИИ-моделей и использование иностранных нейросетей для автоматизации документооборота и анализа данных. По оценке Хулапова, инфраструктурой для ИИ обеспечены лишь около 9% российских организаций, а некоторые отечественные провайдеры уже приостанавливали выделение дополнительных мощностей. Доступ к ряду зарубежных моделей организуют через посредников, чья наценка, по оценкам экспертов, составляет 5–30%.

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Импорт поддерживает и потребность в специализированном ПО: программах для микроэлектроники, инженерного проектирования и промышленной автоматизации, а также в международном консалтинге и технической поддержке. Российские аналоги развиваются, но замена сложных корпоративных систем требует времени и затрат. В Минпромторге заявили, что поддерживают разработку отечественных программных и программно-аппаратных решений для промышленности.

Закупки за рубежом сохраняют риски для цифрового суверенитета: компании могут столкнуться со вторичными санкциями, проблемами с обслуживанием или потерей доступа к программам. Поэтому критически важные системы переводят на российские платформы, а иностранные продукты используют там, где полноценной замены пока нет.

Спрос на зарубежные мощности может сохраниться до появления в России достаточного количества дата-центров с современными ускорителями. При этом бизнес рассматривает распределенное хранение данных и размещение систем на нескольких площадках, чтобы снизить зависимость от одного ЦОД. В середине октября Ассоциация компаний интернет-торговли предложила правительству временно разрешить размещать критически важные ИТ-системы в зарубежных дата-центрах, если в России для них не хватает мощностей.

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