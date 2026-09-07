Российский рынок облачных услуг заметно замедлился. В первом полугодии 2026 года совокупная выручка провайдеров выросла на 13,6% год к году, до 123 млрд руб., следует из исследования iKS-Consulting. По итогам года агентство ожидает, что объем рынка составит около 500 млрд руб. — на 19,4% больше, чем в 2025-м. Годом ранее рынок достиг 418,6 млрд руб. против 324,5 млрд руб. в 2024 году.

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Замедление подтверждают и крупнейшие участники рынка — РТК-ЦОД, VK Tech, MWS Cloud, Cloud.ru и Selectel. Одной из причин генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев назвал завершение основной волны перехода с зарубежных ИТ-решений. В 2022−2025 годах спрос поддерживала масштабная перестройка инфраструктуры после ухода иностранных поставщиков, но теперь крупных миграций становится меньше. Среди опрошенных в рамках исследования компаний только 7% собираются перенести системы из собственной инфраструктуры в публичное облако, еще 8% рассматривают смену действующего облачного провайдера.

Рынок также тормозят дорогие деньги и рост цен на оборудование. По словам директора по продуктам Selectel Константина Ансимова, компании осторожнее запускают новые проекты и направляют бюджеты прежде всего на поддержку действующей инфраструктуры, информационную безопасность и оптимизацию процессов с помощью ИИ. Подорожание серверов и графических ускорителей увеличивает расходы провайдеров и может отражаться на тарифах, поэтому часть клиентов откладывает модернизацию.

Аналитики iKS-Consulting пересмотрели прогнозы по всем основным сегментам облачного рынка: IaaS — аренде вычислительных мощностей, PaaS — облачным платформам для разработки и запуска приложений, SaaS — готовым программам, доступным через интернет. В 2025 году на SaaS приходилось 45,6% выручки рынка, на IaaS — 43,7%, на PaaS — 10,8%. Прогноз роста IaaS на 2026 год снизили с 27% до 18,2%, а объем сегмента теперь оценивается в 216 млрд руб. Для PaaS прогноз понизили с 32% до 20%, до 53 млрд руб., тогда как SaaS может прибавить 21,1%, до 231 млрд руб.

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Даже при общем замедлении отдельные облачные услуги продолжают расти заметно быстрее рынка. В 2025 году выручка от аренды серверов с GPU увеличилась на 39%, от услуг виртуальных публичных ЦОД — на 24%, а от частных облачных решений на инфраструктуре провайдера — на 18%. В сегменте PaaS быстрее всего росли MLOps-платформы, которые помогают разрабатывать и запускать модели машинного обучения: их выручка прибавила 29%. Платформы баз данных выросли на 23%, сервисы управления контейнерами — на 22%.

Во втором полугодии провайдеры ждут усиления спроса, а не его спада. В MWS Cloud связывают этот расчет с корпоративными бюджетными циклами: ближе к концу года компании активнее проводят закупки и заключают годовые контракты. Директор по стратегии и аналитике Cloud.ru Андрей Прошлецов считает, что у рынка остается и долгосрочный запас для роста, поскольку российские компании пока используют облачные технологии не так широко, как бизнес в среднем по миру.

Самую заметную динамику теперь показывают специализированные направления — GPU-мощности, ИИ-сервисы и защищенные облака. По словам генерального директора K2 Cloud Сергея Зинкевича, после завершения основной волны миграции быстрее всего растет спрос на инфраструктуру для обучения и запуска ИИ-моделей. По июльской оценке MWS Cloud, российский рынок облачных GPU за год увеличился примерно в полтора раза, до 38 млрд руб. Быстро развивается и облачная инфраструктура, отвечающая требованиям к защите персональных данных и объектов критической информационной инфраструктуры: участники рынка оценивают рост этого направления примерно в 30% в год. В Cloud.ru за первые восемь месяцев 2026 года объем потребления языковых моделей вырос в 18 раз, до 480 млрд токенов.

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