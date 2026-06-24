Российские компании все чаще ремонтируют действующую ИТ-инфраструктуру, откладывая ее замену. По данным центра экспертизы «К2Тех», в 2025 году число запросов на обслуживание и восстановление корпоративных сетей выросло на 120%, тогда как клиентская база увеличилась лишь на 8%.

Годом ранее рост был значительно скромнее. Число сервисных обращений увеличилось на 9%, а количество заказчиков — на 11%. Среди главных причин аналитики называют старение оборудования зарубежных производителей, прежде всего Cisco и Huawei, а также сокращение поставок техники по каналам параллельного импорта.

Тенденция сохранилась и в 2026 году. По данным интегратора Т1, в феврале число заявок на сервисное обслуживание оказалось на 19% выше, чем в январе, а в марте увеличилось еще на 10% относительно февраля. По словам гендиректора «Т1 Сервионика» Анатолия Савчука, компании стараются как можно дольше откладывать дорогостоящую модернизацию и продлевают срок службы техники до 10–12 лет.

Как отмечает руководитель направления сервиса телеком-решений и аутсорсинга «К2Тех» Юрий Яновский, значительная часть сетевого оборудования уже приблизилась к пределу своего ресурса. Чаще всего из строя выходят блоки питания, системы охлаждения и линейные карты. Дополнительные сложности создает совместная эксплуатация российских и зарубежных решений, которая затрудняет обслуживание и поиск причин сбоев. По оценке Яновского, риски будут нарастать, поскольку рынок испытывает дефицит нового оборудования и все сильнее зависит от техники, уже бывшей в эксплуатации.

В «К2Тех» также говорят об усложнении ИТ-инфраструктуры предприятий. Оборудование разных производителей, отсутствие единых стандартов управления и устаревшая техническая документация затрудняют поиск неисправностей. По прогнозу компании, заметного снижения числа обращений не стоит ждать как минимум в ближайшие пять лет.

Читайте также Cisco представила чип для квантового интернета между разными системами

Схожую картину наблюдают и в Softline. Директор департамента реализации инфраструктурных проектов компании Виталий Попов отмечает, что корпоративные системы становятся все более распределенными. Компании работают с растущими объемами данных, активнее используют облачные сервисы и повышают требования к кибербезопасности. В результате даже исправная техника может перестать справляться с задачами, если уже не соответствует новым потребностям бизнеса.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак в июне заявил на конференции «Электронное машиностроение-2026», что устойчивость поставщика и его способность обслуживать парк оборудования напрямую влияют на работу самого бизнеса без сбоев.

В «Онланте» (входит в ГК «Ланит») не зафиксировали резкого скачка числа обращений в 2025 году, однако отметили, что после кибератак отдельные компоненты приходилось менять чаще. Директор направления мультивендорной техподдержки компании Антон Вересов предупреждает, что с ростом нагрузки и срока эксплуатации оборудования повышается вероятность отказов, способных сделать недоступными корпоративные сервисы и базы данных.

По оценке Softline, высокий спрос на ремонт, сопровождение и доработку ИТ-инфраструктуры сохранится и в 2026 году. Для компаний, которым обновление обойдется в десятки миллионов рублей, продление срока службы существующего оборудования остается более реалистичным вариантом, чем его полная замена.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.