Российские компании все чаще отказываются от масштабных цифровых проектов с длительным сроком окупаемости и концентрируются на технологиях, которые позволяют быстро сократить расходы или повысить эффективность процессов. Об этом говорили на конференции «Искусство бизнеса».



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По словам ее участников, приоритеты бизнеса заметно изменились. Если несколько лет назад цифровые решения внедрялись главным образом для поиска новых источников дохода и масштабирования бизнеса, то сегодня компании в первую очередь оценивают их способность быстро снижать издержки. Президент ГК Naumen Игорь Кириченко отметил, что сейчас подавляющее большинство организаций рассматривают ИТ прежде всего как инструмент экономии, а не роста выручки.

Одним из наиболее востребованных направлений остается автоматизация повседневных процессов. Как рассказал директор Московского макрорегионального центра СКБ Контур Кирилл Синицын, ощутимый эффект бизнесу продолжает приносить электронный документооборот. Он позволяет ускорить согласование документов, расчеты с контрагентами, кадровые процессы, международное взаимодействие и обмен документами с государственными органами. Кроме того, с сентября 2026 года обязательным станет переход на электронные перевозочные документы, что также должно повысить эффективность логистики.

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При этом сами технологии уже перестали быть главным фактором успеха. По оценке экспертов, многие компании внедряют современные цифровые решения лишь частично и не используют их потенциал полностью. Особенно это заметно на примере искусственного интеллекта: пилотные проекты запустили уже 60–70% организаций, однако лишь четверти из них удалось интегрировать ИИ в ежедневную работу.

Еще одним ключевым направлением цифровых инвестиций остается информационная безопасность. Если раньше основными целями киберпреступников были крупные корпорации, то теперь атаки все чаще затрагивают малый и средний бизнес. Эксперты отмечают, что одновременно меняются и методы злоумышленников: все чаще речь идет не о вымогательстве, а о полном уничтожении корпоративных данных. В этих условиях компании активнее переходят на облачные сервисы защиты, которые можно развернуть без создания собственной сложной инфраструктуры.

Участники конференции также считают, что в перспективе ближайших 10–15 лет главным драйвером цифровой трансформации останется искусственный интеллект. При этом эффективность ИИ будет определяться не количеством внедренных технологий, а их экономической отдачей: цифровые решения будут востребованы лишь в том случае, если их использование принесет бизнесу измеримый финансовый результат.

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