Для страхового рынка 2025 год ознаменовался появлением принципиально новой категории убытков — ущерба от беспилотных летательных аппаратов. В «Росгосстрахе» отметили, что доля таких обращений среди малого и среднего бизнеса составила 2% от общего числа заявлений. Что касается крупных предприятий, то сумма выплаченных им возмещений за повреждения от дронов уже перешагнула рубеж в один млрд руб.

Что чаще всего страхуют предприниматели

Самые частые страховые случаи у небольших компаний — прорывы труб и последствия пожаров: за год их доля выросла до 45%. Эксперты подтверждают, что вода наносит складам и торговым залам наибольший ущерб.

Статистика показывает рост доли страховых случаев от противоправных действий — теперь это 17% против 15% годом ранее. Впервые заметную долю (9%) составили наезды машин на объекты бизнеса, а пожары, а также природные катаклизмы (ураганы, град, паводки), напротив, пошли на убыль, сократившись до 10% каждое.

Страховой рынок адаптируется к новым угрозам

Согласно наблюдениям страхового брокера Remind, начиная с 2022 года интерес бизнеса к защите от рисков, связанных с беспилотниками, ежегодно увеличивается на десятки процентов. К концу 2024-го практически все представители крупного бизнеса застраховали себя от этой угрозы. В 2025-м объем рынка такой защиты оценивался в 25–40 миллиардов рублей, причем деньги распределяются главным образом через договоры имущественного страхования, куда включено соответствующее покрытие.

Статистика Российской национальной перестраховочной компании показывает, что в 2024 году убытки от атак дронов и военных действий фиксировались страховщиками более 100 раз. Суммарные выплаты превысили 10 миллиардов рублей. Только за январь–июнь 2025 года один из лидеров рынка перечислил пострадавшим клиентам 8 миллиардов рублей.

Российский антитеррористический страховой пул, объединяющий 19 страховых компаний, внедрил покрытие ущерба имуществу от воздействия беспилотников без привязки к квалификации событий правоохранительными органами. Емкость покрытия составляет до 2,5 млрд руб. по каждому риску.

Юридические тонкости

Получение страхового возмещения напрямую зависит от квалификации происшествия правоохранительными органами. Если событие признается террористическим актом и возбуждается уголовное дело, страхователь может рассчитывать на выплату. При квалификации по другим статьям, например об умышленном уничтожении имущества, возможны отказы со ссылкой на «военные риски», которые обычно исключаются из стандартного покрытия.

Однако в прошлом году Верховный суд внес ясность: если событие является застрахованным риском, страховщик не вправе отказывать, ссылаясь на военные действия, поскольку они на территории России официально не ведутся.

Перспективы рынка

Эксперты прогнозируют дальнейший рост сегмента, а также еще осенью 2025 года начали обсуждать возможность привязки стоимости страховки к уровню защиты объектов. Предлагается внедрить понижающие коэффициенты для предприятий, оснащенных сертифицированными антидроновыми системами. Пока же большинство компаний, за исключением топливно-энергетического комплекса, не имеют серьезной защиты от беспилотников, что ограничивает применение дифференцированных тарифов.

